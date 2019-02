Đi qua hàng rào nhiễm điện, 2 vợ chồng chết thảm

Ngày 17/2, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến vợ chồng ông L.Q.Đ. (SN 1962) và bà P. (SN 1968; cùng ngụ xã Hoài Phú) tử vong tại chỗ.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do nguồn điện được kéo trước đó để thi công một công trình trong hồ Cự Lễ tại địa phương. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đã báo cáo Công an tỉnh Bình Định đến kiểm tra hiện trường, đồng thời Công an huyện Hoài Nhơn cũng đang điều tra nguyên nhân vụ việc" - vị lãnh đạo này cho hay.

Hàng rào thép gai nhiễm điện khiến vợ chồng ông Đ. bị điện giật tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 16/2, vợ chồng ông Đ. đi ra vườn chuối của gia đình ở khu vực hồ Cự Lễ làm việc. Lúc này, cả 2 không biết hàng rào thép gai nhiễm điện nên cùng đi qua thì bị điện giật tử vong. Sau đó, một người dân đi qua phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhau trong tình trạng tay nắm chặt vào hàng rào. Phía dưới hàng rào có nhiều dây điện 3 pha bắt ngang qua, có đoạn nằm dưới đất.

Theo người dân địa phương, do dây điện 3 pha kéo trên hàng rào dây thép gai của gia đình nạn nhân bị rò rỉ điện nên mới dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Trước đây, đường dây điện này dùng để thi công công trình ở hồ Cự Lễ, được bắt qua trụ đàng hoàng. Sau đó, đường dây điện này được một người dân ở địa phương khác đến tiếp quản sử dụng để phục vụ sản xuất.

Theo Đức Anh (Nld.com.vn)