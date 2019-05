Đi làm lúc sáng sớm, người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Đến 9h ngày 9/5, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ người đàn ông treo cổ trong lô cao su thuộc phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhiều người dân hiếu kì đứng theo dõi.

Vào khoảng 7h sáng cùng ngày, nhiều người dân băng qua lô cao su để tới công ty làm việc. Khi đi tới giữa lô cao su thì tá hoả khi phát hiện một người đàn ông đang treo cổ trong lô cao su.

Người dân nhanh chóng tháo chạy vì quá hoảng sợ và trình báo lên cơ quan công an địa phương. Nhận tin báo, công an phường Bình Chuẩn đã có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng vụ việc

Nạn nhân bước đầu được xác định là Chế Phương Hải (31 tuổi, ngụ Bình Dương). Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân mặc quần lửng áo thun màu xám.

Hiện công an TX.Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo Hải Hậu (Soha/Trí Thức Trẻ)