Đến phòng trọ của con gái, cha mẹ bất ngờ phát hiện bạn trai chung phòng đang đưa con mình đi cấp cứu

Ngày 1/11, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của chị N.T.T.T. (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) xảy ra ở khu vực. Đồng thời, Công an truy tìm Phan Thanh Sang (SN 1986, ngụ huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 6h ngày 27/10, cha mẹ của chị T. tới phòng trọ của chị ở xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tìm gặp. Vừa tới nơi, chị T. được người bạn chung phòng là Phan Thanh Sang (SN 1986, trú huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đưa ra xe taxi để đi cấp cứu.

Cha mẹ chị T. có hỏi thì Sang nói là chị T. uống thuốc tự tử. Lo cho sự an nguy của con gái mình nên 2 người lên xe cùng đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu. Vừa tời bệnh viện, chị T. được đưa vào điều trị tích cực.

Bác sĩ có yêu cầu gia đình đưa chai thuốc mà chị T. đã uống thì người cha đi về nhà trọ tìm. Tuy nhiên, người cha tới phòng thì cửa phòng khoá ngoài và Sang đã biến mất. Sự việc được trình báo công an. Chiều cùng ngày, chị T. tử vong ở bệnh viện.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nguyên nhân do ngộ độc cấp chưa rõ nguyên nhân, suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp…

Điều tra ban đầu cho hay, Sang lấy chiếc xe gắn máy hiệu sirius mang BKS: 63B4-58787 của chị T.. Công an phát hiện tại hiện trường 2 lọ thuốc mà chị T. đã uống khoảng 100 viên. Chị T. có 1 con riêng và đã ly dị chồng hiện đang làm công nhân may của một công ty tại thành phố Mỹ Tho. Chị T. và Sang gặp và sống chung như vợ chồng tại phòng trọ trên.

Được biết, Sang là đối tượng truy nã của công an tỉnh Tiền Giang về hành vi làm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tải sản. Vì có liên đến việc mượn tiền của một người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an đang điều tra làm rõ.

