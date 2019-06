Đến nhà bạn gái chơi, nam thanh niên bị dân làng quây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Cách đây ít ngày trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam thanh niên bị người dân tạm giữ vì nghi bắt cóc trẻ em và ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho cơ quan chức năng xác minh, thụ lý giải quyết. Được biết sự việc xảy ra tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (5/6), bà Dương Thị Dung – Chủ tịch UBND xã Cẩm La cho biết: “Đúng là trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc như trên, tuy nhiên nam thanh niên kia đến nhà bạn gái chơi chứ không phải bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội”.

Anh H. bị người dân tạm giữ khi nhầm tưởng bắt cóc trẻ con. Ảnh: Quốc Dương

Theo đó, tối 2/6, anh Đinh Quang H. (SN 1991), trú tại Trại Chuối, quận Lê Chân thuê xe taxi do anh anh Hoàng Anh D. (SN 1988), trú tại An Đồng, huyện An Dương (cùng TP. Hải Phòng) lái, chở đến nhà bạn gái tại thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La chơi.

Khi đến nơi, anh H. không gặp bạn gái và cùng thời điểm này tại gia đình bạn gái chỉ có mẹ cùng cháu nhỏ ở nhà. Do cháu bé thấy người lạ nên đã khóc, vì chưa hiểu sự việc nên gia đình hô hoán bắt cóc trẻ em. Nghe thấy vậy, anh H. bỏ chạy liền bị người dân truy bắt và bị đánh chấn thương phần mềm.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Cẩm La có mặt tại nơi xảy ra sự việc và đưa anh H. cùng tài xế taxi về trụ sở để làm rõ. Đồng thời, sơ cứu chấn thương phần mềm cho anh H. và báo cáo về Công an thị xã Quảng Yên.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an thị xã Quảng Yên khẳng định, không có hành vi bắt cóc trẻ em xảy ra tại thôn Cẩm Liên như phản ánh của người dân.

Đức Tùy