Đến hẹn lại lên, chị em xúng xính áo dài khoe dáng đông nghịt giữa vườn đào Nhật Tân

Trưa và chiều ngày 19/1 tại khu vực dẫn ra vườn đào Nhật Tân đã xảy ra hiện tượng tắc đường do lượng người dân đổ đến mua sắm đào quất, chụp ảnh quá đông.

Trao đổi với phóng viên, chị Anh Thư (Hà Đông) cho hay: "Năm nào nhóm bạn chơi thân cũng tổ chức để chụp ảnh kỷ niệm dịp Tết, chính vì vậy tranh thủ thời gian cuối tuần khi công việc chưa thật sự bận bịu, cả nhóm đã có mặt tại đây để tạo dáng".

Trong khi đó, chị Miền lại vui vẻ nói: "Nếu như năm trước gia đình chụp ảnh Tết ở đường phố thì năm nay đã lựa chọn ra vườn hoa để chụp cho phong phú, đa dạng và cảm thấy thoải mái hơn".

Tuy nhiên, do lượng người kéo đến quá đông nên những góc ảnh đẹp, bối cảnh ưng ý thường bị "dàn mẫu" chen chân đứng tạo dáng. Rất nhiều người đã phải vật lộn với trang phục, tạo dáng cũng như lựa chọn vị trí đứng phù hợp.

Giá dịch vụ vào trong những khu vực chụp ảnh này cũng không quá cao, dao động từ 20.000 - 100.000 đồng, tùy từng địa điểm.

Do quá nhiều người kéo đến nên để lựa chọn những bố cảnh ưng ý, chị em phụ nữ phải chờ đợi, thậm chí "tranh nhau" đứng chụp mới được những bức ảnh đẹp.

Cũng trong dịp này, rất nhiều trường mầm non cũng cho học sinh đến Nhật Tân chụp ảnh kỷ yếu Tết. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều giáo viên mầm non cho biết, trẻ mầm non chụp ảnh rất khó và người lớn cũng rất mệt mỏi trong việc đưa con trẻ đi chụp.