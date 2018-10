Đêm muộn, dòng người khắp nơi vẫn tìm về Đông Mỹ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tối 6/10, dọc đường làng xã Đông Mỹ rất dễ gặp những nhóm người đi đến khu Ma Vang - nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Dù dòng người từ khắp nơi về thăm viếng, chia buồn nhưng vẫn giữ được không khí trang nghiêm. Lực lượng an ninh đã tận tình hướng dẫn người dân đi lại cũng như giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Địa điểm tổ chức lễ viếng tại khu yên nghỉ cuối cùng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại đồng Ma Vang, xã Đông Mỹ.

Mỗi cá nhân, người dân đến đây đều ngậm ngùi cùng chung cảm xúc với niềm tiếc thương vô hạn, vĩnh biệt người con ưu tú của đất nước.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhóm cán bộ, nhân viên Công ty điện lực Hà Nội cho biết, do ban ngày vẫn phải túc trực công việc nên họ tranh thủ buổi tối đến dâng hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ông Lê Hữu Dai (72 tuổi, cựu chiến binh đến từ Thanh Hóa) tâm sự: “Từ hôm được tin cụ Mười mất, lòng chúng tôi không lúc nào nguôi thương nhớ. Do bận trông cháu nhỏ nên chiều tối nay tôi tranh thủ bắt xe khách lên Hà Nội rồi đi xe ôm về xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để thăm viếng. Tôi sẽ ở lại đến chiều mai (7/10) để đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩa tử là nghĩa tận, đây là những gì tôi có thể làm để bày tỏ sự kính trọng đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười”.

Khoảng 21h, mặc dù đã hết thời gian thăm viếng nhưng vẫn rất đông người dân còn nán lại. Với những người chưa được vào thăm viếng, họ cố nán lại đứng sang bên kia bờ song - đối diện với khu vực nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để vái vọng, cầu nguyện.

Còn với người dân xã Đông Mỹ, phong cách sống giản dị của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng họ. Khi nghe tin cụ từ trần, bà con làng xóm đều thương tiếc, đau buồn, mọi người ai nấy đều tạm gác công việc của mình để cùng nhau quét dọn đường phố, chăm sóc, cắt tỉa cây ở khu mộ của cụ.

Bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lụa (72 tuổi) chia sẻ: “Chúng tôi là người dân sinh sống tại đây và đã nhiều lần được gặp gỡ cụ Đỗ Mười. Cụ luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là quan tâm đến chế độ, chính sách hỗ trợ người già và trẻ em nên bà con ai cũng yêu mến”.

Ông Lê Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ cũng cho biết: "Công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà đã được hoàn tất. Xã Đông Mỹ cũng đã huy động nhiều lực lượng làm vệ sinh môi trường, sửa sang đường sá...

“Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có tình cảm rất đặc biệt đối với quê hương Đông Mỹ, để lại trong nhân dân những tình cảm sâu nặng. Sinh thời, mặc dù bận công tác nhưng bác vẫn dành thời gian về thăm, chúc tết nhân dân xã, dành sự quan tâm đặc biệt đến các vị lão thành cách mạng, các hộ nghèo”, ông Minh xúc động.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về yên nghỉ tại quê hương.

Theo lịch trình, vào 9h sáng 7/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông sẽ tổ chức lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lễ an táng sẽ diễn ra từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cao Tuân – Ngọc Tuấn