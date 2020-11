Tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) cho rằng, theo hồ sơ Dự án Luật nếu được thông qua lực lượng tham gia bảo vệ trị an cơ sở khoảng 1,5 triệu người, số này hưởng ngân sách thường xuyên, giảm 500.000 người so với hiện nay.



Tuy nhiên, vị đại biểu đoàn An Giang cũng phân tích con số giảm 500.000 người chưa thuyết phục. Lý do đại biểu đưa ra, theo pháp lệnh công an xã hiện nay có 126.000 công an xã bán chuyên trách, theo Nghị định 38 năm 2006 về việc bảo vệ dân phố thì tổ bảo vệ dân phố chỉ có phường, thị trấn với số lượng là 70.000 người. Theo Luật phòng cháy, chữa cháy, do không chịu được chi phí về ngân sách nên hiện nay chỉ có 23% cơ sở thành lập lực lượng này với con số thực tế là 500.000 người.

"Như vậy, thực tế 3 lực lượng này hiện nay là 696.000 người. Trong khi đó, chỉ có 2 lực lượng công an xã bán chuyên trách và tổ bảo vệ dân phố là hưởng ngân sách thường xuyên với tổng số 196.000 người, còn dân phòng chỉ được hưởng khi thực sự làm việc và bồi dưỡng về nghiệp vụ. Nếu thành lập lực lượng này thì sẽ tăng thêm 804.000 người hưởng ngân sách hàng tháng chứ không phải giảm 500.000 người như dự thảo luật nêu", ĐBQH Nguyễn Mai Bộ phân tích.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, phát biểu tại phiên thảo luận.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Mai Bộ cũng đưa ra một vấn đề bất hợp lý trong Dự thảo Luật là: "Theo các Điều từ 19 - 22 dự thảo luật này, ngân sách địa phương phải chi trả từ trụ sở, phụ cấp, bảo hiểm… Tôi e rằng ngân sách của địa phương sẽ không còn để đầu tư phát triển, bố trí cho an sinh xã hội".

Cuối cùng đại biểu đoàn An Giang cũng đặt câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Bộ trưởng có ý kiến thế nào về việc 804.000 người tăng thêm, trong đó 500.000 người đang hưởng phụ cấp công việc lại chuyển vào hưởng phụ cấp hằng tháng?".

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ cũng đặt câu hỏi đến Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Đề nghị Bộ trưởng tạm tính chi phí trụ sở để cho lực lượng này hoạt động sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong ngân sách địa phương?".

ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Mai Bộ và bày tỏ băn khoăn rằng liệu có cần thiết phải ban hành luật hay không. Bởi, hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ cơ sở có: Dân phòng, bảo vệ dân phố, công an viên không chuyên trách, tổ tuần tra biên giới và lực lượng dân quân.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp).

Cũng theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Dự án Luật đưa ra con số giảm 500.000 người là không thực tế vì các lực lượng trên mỗi địa phương đều khác nhau.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh: "Có địa phương thành lập tổ dân phòng theo Luật Phòng cháy chữa cháy, nhưng có địa phương do điều kiện ngân sách không thành lập lực lượng này nên số người thực tại ít hơn so với Tờ trình. Ngược lại, sẽ tăng lên ít nhất 1/3 nếu gộp 3 lực lượng này lại, số người tham gia là 1,5 triệu người có nghĩa là tăng chứ không hề giảm".

Cũng tại hội trường, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) đã ví von rằng, việc cơ cấu 1,5 triệu người tham gia lực lượng này có vẻ giống như đang áp dụng trong tình trạng "khẩn cấp thời chiến".

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đặt câu hỏi: "Vì câu chuyện tinh giản biên chế, hiện nay Bộ Công an đã chuyển lực lượng chính quy về xã. Tuy nhiên, khi thành lập lực lượng này, số quân gấp nhiều lần quân thường trực thì liệu có cần thiết hay không? Liệu ra đời lực lượng này thì có xảy ra tình trạng lười biếng ở công an xã?".

Lê Bảo