ĐBQH chỉ ra những bất cập nếu chuyển sát hạch GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cho rằng việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an, trường hợp nếu Quốc hội xét thấy cần thiết phải tách Luật Giao thông đường bộ thành hai dự án Luật riêng biệt và cùng với đó là chuyển thẩm quyền quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.



Đại biểu đề nghị cần phải làm rõ về phương án xử lý đối với bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; về lực lượng thanh tra giao thông, trong trường hợp lực lượng này có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, v.v.. Đặc biệt, cần nêu rõ phương án giải quyết xử lý đối với các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe đã được thành lập theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Nhiều ĐBQH không đồng tình trước việc đề xuất chuyển sát hạch GPLX sang Bộ Công an. Ảnh: Nhật Tân.

"Theo tôi, vấn đề này không chỉ đơn giản là việc thay đổi cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và sẽ không "đụng chạm" đến các cơ sở, trung tâm sát hạch do các tổ chức này đã được xã hội hóa, vì hiện nay các cơ sở và trung tâm này được thành lập và hoạt động theo các điều kiện được Bộ Giao thông vận tải quy định, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành. Còn theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì các cơ sở này phải thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ và quy định của Bộ Công an", đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nói.

Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Vĩnh Phúc) nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khắc phục những tồn tại, bất cập về hạ tầng, phương tiện và vận tải giao thông đường bộ.

Đại biểu cũng nêu ý kiến: "Về tên gọi của dự thảo, phạm vi điều chỉnh của dự án luật có sự thay đổi về nội dung trật tự, an toàn giao thông, đào tạo, sát hạch và giấy phép lái xe, nhưng tên của dự thảo luật vẫn được giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ hiện hành là chưa phù hợp. Theo tôi, tên của luật là Luật Đường bộ để thể hiện luật này khác với Luật Giao thông đường bộ, đồng thời phù hợp với tên các luật đã ban hành như Luật Đường sắt, Luật Đường thủy nội địa…".

ĐBQH Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) nêu ý kiến, từ năm 1995, Bộ Giao thông vận tải nhận nhiệm vụ quản lý việc cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô từ Bộ Công an sang, khi đó cả nước có 127 cơ sở đào tạo lái xe, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đến nay, đã có 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 339 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và có 135 trung tâm sát hạch lái xe ô tô đã được xã hội hóa 100% với hệ thống vật chất trang thiết bị tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phù hợp với thực tiễn.

Ngành Giao thông vận tải đã và đang triển khai đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại trong việc cấp đổi, quản lý giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ và 63 Sở Giao thông vận tải trong cả nước và đã thực hiện trên cổng dịch vụ quốc gia về thủ tục đổi giấy phép lái xe với cấp độ 3. Như vậy, về cơ bản, ngành giao thông vận tải đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhiệm vụ được giao.

Nêu ý kiến của mình, ĐBQH Hoàng Văn Liên (đoàn Long An) nhấn mạnh: "Việc đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe đã được chuyển từ lực lượng vũ trang sang cơ quan nhà nước có tính chất dân sự quản lý từ năm 1995 và thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và đã thực hiện trong cuộc sống ổn định trong 25 năm qua.

Giao lại nhiệm vụ này cho Bộ Công an quản lý cũng không phù hợp với Luật Công an nhân dân, vì Luật Công an nhân dân cũng không giao nhiệm vụ này cho Bộ Công an quản lý. Việc chuyển nhượng bộ này cho Bộ Công an quản lý sẽ ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy và kinh phí đầu tư".

Lê Bảo