Đây mới là con người thực của các chàng trai tuyển Việt Nam sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Indonesia

Tối 15/10, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà của Indonesia, Việt Nam giành thắng lợi cách biệt trước Indonesia với tỷ số 3-1. Dũng mãnh trên sân cỏ nhưng ở ngoài đời, để mà nói về độ lầy lội và nghịch ngợm thì các chàng cầu thủ quốc dân của tuyển Việt Nam cũng giống như tất cả các chàng trai 20 tuổi khác.



Tuyển Việt Nam thi nhau "sờ mó, cầm nắm" Hải Quế khi đang trả lời phỏng vấn



Quế Ngọc Hải đóng góp 1 bàn thắng vào chiến thắng 3-1 của Việt Nam trên đất Indonesia.

Như thường lệ sau mỗi trận đấu, đội tuyển sẽ cử một cầu thủ trả lời phỏng vấn báo chí ở khu vực mixed zone. Đội trưởng Quế Ngọc Hải là người được lựa chọn chia sẻ những cảm xúc sau chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trên đất Bali, Indonesia.

Tuy nhiên, khi anh đang rất tập trung nói về trận đấu thì các đồng đội khác lần lượt đi qua sau lưng anh để ra xe buýt trở về khách sạn. Mà mỗi người đi qua đều "chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai" làm đội trưởng của họ trả lời phỏng vấn cũng không được yên. Hết Công Phượng vỗ đầu, Văn Lâm sờ ngực thì Quang Hải sờ mông, Đức Huy véo tai... khiến Hải Quế chỉ muốn kêu lên.



Chia sẻ về trận đấu, Quế Ngọc Hải khẳng định tuyển Việt Nam đã lường trước được những khó khăn khi gặp Indonesia và có sự chuẩn bị tốt nên mới giành được chiến thắng này.

"Khi thi đấu trên sân nhà, Indonesia luôn là đội bóng khó chịu. Hôm nay toàn đội Việt nam đã cố gắng đoàn kết, thi đấu với sự tập trung cao nhất nên giành được chiến thắng thuyết phục. Chiến thắng này giúp chúng tôi tự tin hơn, hướng tới 2 trận sân nhà gặp Thái Lan và UAE vào tháng 11", Hải Quế cho biết.

Quế Ngọc Hải nhớ lại những thất bại mà anh từng phải nhận khi gặp Indonesia và tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi bước ra khỏi nỗi buồn quá khứ: "Cảm giác thắng Indonesia ngay sân khách với tuyển Việt Nam là 1 thành quả của sự tập trung, tập luyện chăm chỉ. Sau chiến thắng mọi người rất vui vẻ và phấn khích. Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì là người đã trải qua trận đấu thất bại trước Indonesia".

Đội trưởng tuyển Việt Nam cho biết các cầu thủ bước vào trận đấu này với niềm tin chiến thắng bởi động lực rất lớn từ hậu phương.

"Hôm nay ngày đặc biệt, nhiều cầu thủ có sự kiện trong đại. Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng hướng đến chiến thắng dành tặng những đứa con sắp ra đời. Trọng Hoàng thì kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Rất nhiều niềm vui, chiến thắng của tập thể nhưng cá nhân có dịp đặc biệt thì họ có niềm hạnh phúc trọn vẹn", Hải Quế vui mừng chia sẻ.

Giải mã pha ăn mừng đầy cảm xúc của Duy Mạnh

"Pose of the Neighbourhood" được thực hiện bởi các cầu thủ Việt Nam.

Ngày hôm qua, pha lập công của Duy Mạnh không có gì đáng nói khi chỉ cần một tình huống đẩy nhẹ, bóng đã bay vào lưới Indonesia. Điều đặc biệt ở đây là cách anh này ăn mừng cùng đồng đội. Sau khi nở một nụ cười làm rực sáng cả SVĐ Kapten I Wayan Dipta, Duy Mạnh cùng đàn anh Quế Ngọc Hải ngồi xổm, tự tin tạo hình chữ V trước các phóng viên có mặt tại hiện trường.



Pha ăn mừng này nhìn có vẻ vui nhộn nhưng thực ra, đằng sau đó là cả một câu chuyện mang ý nghĩa sâu đậm. Tên của nó là "Pose of the Neighbourhood" (tiếng Brazil là Pose de Quebrada). Màn ăn mừng được đưa vào bóng đá nhờ Gabriel Jesus, tiền đạo thuộc biên chế CLB Manchester City.

Được biết, Jesus lấy cảm hứng từ Thiago Ventura, một nam hài kịch người Brazil có tuổi thơ khổ cực giống anh. Cả 2 đều sống ở khu ổ chuột, lê la trên hè phố khi còn nhỏ, là đại diện cho một thế hệ khó khăn của đất nước Brazil. Tuy nhiên trong tình thế khó khăn đó, những đứa trẻ, như Jesus và Ventura vẫn luôn ở bên nhau và nở một nụ cười tươi với đời. Đó chính là lý do vì sao "Pose of the Neighbourhood", dịch sang tiếng Việt có nghĩa là màn tạo dáng của những người anh em.

Thầy Park vẫn xin lỗi dù Việt Nam thắng

HLV người Hàn Quốc vừa giúp bóng đá Việt Nam có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của Indonesia.

Thế nhưng, HLV Park Hang-seo vẫn chưa hài lòng toàn bộ. Khi được hỏi về những điều ông còn lăn tăn sau trận đấu này, HLV người Hàn Quốc tiếc nuối với những cầu thủ trên băng ghế dự bị.



"Tôi xin lỗi những cầu thủ không được ra sân ở đợt tập trung này. Đáng ra, ở trận gặp Indonesia, một số cầu thủ phải được ra sân nhưng vẫn chưa có cơ hội. Như Tiến Linh, cậu ấy đã được trao cơ hội và có 1 bàn thắng", HLV Park Hang-seo bất ngờ lên tiếng xin lỗi.

Những cầu thủ chưa được tung vào sân thi đấu một phút nào trong đợt tập trung lần này có thủ môn Văn Cường, Tuấn Mạnh; hậu vệ Văn Kiên, Xuân Mạnh, Hữu Tuấn, Thành Chung; tiền vệ Huy Hùng, Trọng Hùng.

HLV Park Hang-seo đề cao tinh thần tập thể và luôn muốn trao cơ hội cho các cầu thủ thể hiện mình. Trận đấu với Indonesia được dự báo là cuộc đối đầu dễ thở nhất của đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, việc HLV Park Hang-seo dự tính cho một số gương mặt ít được ra sân và thi đấu là điều dễ hiểu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về Việt Nam vào đầu giờ chiều 16/10. Chuyến bay có điểm đến là TP.HCM. Nhóm cầu thủ ở khu vực phía Nam sẽ tự trở về CLB. Nhóm cầu thủ ở phía Bắc tiếp tục bay về Hà Nội. Riêng thủ môn Văn Lâm sẽ bay thẳng về Thái Lan.



Đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam sẽ là UAE - đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 14/11 trên SVĐ Mỹ Đình.

Sau đó 5 ngày, nhà đương kim vô địch AFF Cup tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và đối thủ sẽ là ĐT Thái Lan. Trận "derby Đông Nam Á" này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11.

K.N (th)