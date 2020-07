Đấu tranh đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi xã hội

Sáng 30/7, Bộ Công an, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".



Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, tình hình tội phạm mua bán người trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, xuyên quốc gia. Các loại tội phạm bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em gia tăng, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Đứa trẻ ngóng mẹ khi mẹ đã tử vong trên đường đi bán bào thai.

Riêng tội phạm mua bán người, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện 60 vụ, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em. Tại Nghệ An, giai đoạn 2016- 2020, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 113 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện, xử lý 3 vụ, 6 đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán bào thai.

Thủ đoạn phạm tội là tổ chức xuất cảnh trái phép để làm lao động thời vụ, sau đó lừa bán để cưỡng bức lao động hoặc ép bán dâm, bản làm vợ, thậm chí bán nội tạng. Việc lợi dụng phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, người dân tộc thiểu số có trình độ hạn chế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn lừa bán qua biên giới xảy ra nhiều. Một số vụ án, đối tượng phạm tội lại chính là nạn nhân bị lừa bán, có cả những vụ việc ra nước ngoài để bán con sau khi sinh, đưa người ra nước ngoài trái phép cũng đang diễn ra phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng và diễn biến tinh vi, phức tạp của tội phạm mua bán người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng và diễn biến tinh vi, phức tạp của tội phạm mua bán người thời gian gần đây. Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước chung tay hành động vì một xã hội không có tội phạm mua bán người, một xã hội an toàn, lành mạnh, phát triển, bình đẳng, hạnh phúc.

Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành Trung ương, cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân. Đặc biệt là phụ nữ, trẻ em cần trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm; tích cực tố giác tội phạm. Đề nghị các cơ quan đoàn thể phát huy tính sáng tạo, đổi mới phương thức tuyên truyền, bắt kịp sự phát triển của công nghệ thông tin, xây dựng thông điệp phù hợp với các nhóm đối tượng để phát huy hiệu quả và lan toả công tác tuyển truyền.

Đối thoại về công tác phòng, chống mua bán người tại lễ mít tinh.

Đồng thời các Bộ ngành Trung ương, cấp uỷ chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, tạo công ăn việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội mua bán người; chủ động trang bị kiến thức về thủ đoạn tội phạm. Đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em gái cần cẩn trọng khi làm quen, tiếp xúc, quan hệ các đối tượng qua mạng xã hội. Các gia đình có con em ở độ tuổi vị thành niên cần chú ý quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, internet, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để quản lý, giáo dục con em mình.

Sau buổi lễ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu đã đi bộ diễu hành tuyên truyền công tác phòng chống mua bán người ở TP Vinh.

V. Đồng