Ngày 8/11/2019, tại xã An Tiến (An Lão, Hải Phòng), gia đình bà Nguyễn Thị Lan và ông Phan Văn Khoát đã lập di ảnh cùng bát nhang cho vong hồn con gái của mình.

Theo thông tin từ văn bản của Sở Ngoại vụ gửi UBND huyện An Lão (Hải Phòng), từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao được biết có 1 công dân của địa phương tên Phan Thị Th. (SN 1978) bị mất liên lạc ở nước ngoài, nghi có liên quan tới vụ 39 người tử vong trong container được phát hiện tại KCN Waterglade Essex (Anh).

Thi thể 39 người Việt được phát hiện trong container tại Anh. Ảnh: Getty

Sáng 8/11, nhóm PV đã về địa phương tiếp cận gia đình chị Th.. Nhìn di ảnh con gái trên chiếc tủ còn vương mùi nhang, bà Nguyễn Thị Lan - mẹ của chị Phan Thị Th. - nghẹn giọng tâm sự: "Con bé xinh xắn, giỏi giang và hoạt bát nhất nhà tôi nhưng không ngờ vắn số. Năm 6 tuổi, gia đình chú Tượng và cô Sứ (người nhà của bà Lan - PV) có nguyện vọng đón Phan Thị Th về làm con nuôi. Kể từ đó, Th. sống cùng bố mẹ nuôi bên Bát Trang rồi lập gia đình.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Th. sinh được 2 thằng con trai. Một thời gian sau, vợ chồng Th. ly hôn. Chồng Th. sang Anh và lấy vợ khác. Thằng con lớn gần đây cũng đã sang Anh với bố.

Cách đây mấy tháng, con Th. kêu cần phải sang Anh thăm con trai lớn nhưng 2 vợ chồng tôi đều gàn. Tôi bảo con "cuộc sống ở đây có thiếu thốn gì mà phải đi. Mẹ chỉ có mấy chị em mày thôi. Đừng đi con ạ". Vậy mà nó không nghe, rồi chẳng về bên này nữa. Khi nó đi, chúng tôi không hay biết gì. Chắc nó sợ vợ chồng tôi biết lại gàn nên không thông báo.

Khi nghe tin báo chí đưa có 39 thi thể trong container khi sang Anh, người nhà có gọi điện thoại cho Th. nhưng không được. Linh tính mách bảo có chuyện xấu rồi nhưng chúng tôi vẫn hy vọng điềm lành sẽ đến".

Gia đình chị Th. đã lập di ảnh thờ chị được vài ngày nay. Ảnh: ML

Vợ vừa dứt lời, ông Khoát cố gắng bình tĩnh kể: "Đau lắm! Khi nghe báo đài đưa tin có 39 thi thể tìm thấy trong container từ Pháp sang Anh, tôi đã linh tính có con bé Th. nhà mình. Hôm 22/10 thằng cu Đạt - con út của nó đến nhà khoe chúng tôi là mẹ nó dạo này béo, xinh hơn trước. Rồi thằng bé bật facebook để mẹ nó nói chuyện với cả nhà. Lúc này, thấy con bé Th. khoe bắt đầu sang Anh. Nó còn dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe đợi nó kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ. Nói rồi, nó vẫy tay và đi. Nếu biết nó đi, chắc chắn chúng tôi sẽ gàn bằng được".



Ông Khoát kìm nén cảm xúc chia sẻ: "Cách đây gần 1 tuần, cán bộ huyện và công an thành phố có về nhà lấy mẫu tóc của cả 2 vợ chồng tôi đi giám định gen, chắc liên quan tới con bé Th.. Hiện chưa biết khi nào thi thể nó sẽ được bàn giao về tới quê hương".

Thông tin xung quanh một công dân trên địa bàn xã thiệt mạng trong container chứa 39 thi thể tại Anh, lãnh đạo xã Bát Trang cho hay: "Ngày 6/11/2019, Sở Ngoại vụ có văn bản gửi về huyện An Lão thông tin việc phối hợp lên phương án kịp thời hỗ trợ gia đình làm thủ tục đưa thi hài về địa phương nếu kết quả xác nhận có công dân của huyện là Phan Thị Th. thiệt mạng ở Anh. Theo đó, phía xã tạo điều kiện cho gia đình nạn nhân làm đơn đề nghị được hỗ trợ đưa thi hài người thân về nước khi có kết quả chính xác từ Sở Ngoại vụ báo về".

Như đã đưa tin, ngày 23/10/2019, tại KCN Waterglade Essex, Anh phát hiện 39 thi thể trong container. Vào lúc 20h ngày 7/11/2019, Bộ Công an chính thức thông báo sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, Bộ Công an Việt nam và cơ quan thực thi pháp luật tại Anh đã xác nhận 39 nạn nhân thiệt mạng trong container đều là người Việt Nam, có hộ khẩu tại Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

M.Lý - Đ. Huyền.