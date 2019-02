Đau lòng: Cãi nhau với vợ, người đàn ông tự đâm xuyên tim mình ngày mùng 2 Tết

Sự việc xảy ra vào lúc 18h ngày 6/2, tức ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2018.

Nạn nhân là anh T.P.C (27 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được, tiên lượng nguy kịch.

Khai thác lời kể người nhà, thời điểm xảy ra sự việc C. đã cãi nhau với vợ. Trong lúc giận vợ, nạn nhân tự lấy dao bấm tự đâm vào ngực và ngất ngay sau đó.

Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, qua thăm khám ekip trực phát hiện bệnh nhân có vết thương trước ngực trái sâu 3cm xuyên tim, tràn dịch màng phổi trái.

Bệnh nhân T.P.C (Ảnh: BVCC)

Lập tức bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành gây mê nội khí quản, vừa hồi sức vừa bơm máu. Quá trình phẫu thuật và mở ngực, kíp mổ phát hiện khoang màng phổi có khoảng 2,5 lít máu loãng và cục, màng tim có vết rách 2cm, bên trong có khoảng 0,5 lít máu, thủng tâm thất trái.

Các bác sĩ vừa tiến hành bịt vết thương cầm máu, vừa khâu tim. Quá trình xử lý, bệnh nhân được truyền đến 10 đơn vị máu.

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Mạch máu cho biết, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát sao.

Trường hợp của anh C. rất may mắn, bởi bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào do sốc mất máu nặng, áp lực máu lên tim cao.

Bệnh nhân cũng bị vết thương xuyên thấu ở những vị trí phức tạp nên rất dễ ngưng tim.

