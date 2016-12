Dấu hiệu bất thường ở “nghi án” xe chở hiệu trưởng tông trúng học sinh ngay tại sân trường

Gia đình anh Dũng cho rằng con anh tự ngã liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này hay không? Ảnh GĐCC

Theo anh Dũng, buổi làm việc giữa anh với lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, lãnh đạo trường Tiểu học Nam Trung Yên chiều ngày 21/12 về vụ việc "nghi án" xe chở hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh" đã đưa ra kết luận về “hạn chót” để nhà trường chính thức công bố nguyên nhân khiến học sinh Kiên bị gãy chân là ngày mai (23/12).

Anh Dũng cho biết, thời điểm này anh và gia đình cũng như dư luận đang trông chờ vào kết quả chính thức sẽ được nhà trường công bố. Về vụ việc con anh bị gãy chân tại trường và liệu có camera giám sát nào ghi lại được vụ việc hay không, anh Dũng cho biết: “Ban giám hiệu nhà trường cho biết khu vực xảy ra tai nạn không có camera. Tuy nhiên, việc có lắp hay không hoặc lắp rồi và bị tháo ra thì tôi cũng không thể biết được”.

Về sự việc này, ngày 21/12, PV Báo Gia đình và Xã hội đã liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên là bà Tạ Thị Bích Ngọc. Bà Ngọc cho biết sẽ chủ động liên hệ lại để chốt lịch làm việc với phóng viên. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ một thông tin gì từ bà Ngọc.

Liên quan đến vụ việc, anh Dũng cho biết, trước đây, khi gia đình đưa ra các bằng chứng cùng các đánh giá chuyên môn của ngành y rằng cháu không thể tự ngã mà gây ra hậu quả chấn thương nặng đến như vậy. Trong buổi làm việc ngày 12/12 tại trường, các giáo viên gồm hiệu trưởng Ngọc, cô Tần – khối trưởng khối 2, cô Hòe – giáo viên dạy lớp 1 của Kiên, cô Nhung – giáo viên chủ nhiệm lớp Kiên đang học cho rằng con anh Dũng “có thể” chạy và va vào xe của giáo viên đi làm đang đỗ trong sân trường (!?)

Vết xước đầy nghi vấn trên người học sinh Kiên. Ảnh GĐCC

“Gia đình cương quyết không đồng ý với nguyên nhân xảy ra tai nạn do các giáo viên đưa ra… nhưng đã một tuần trôi qua, ban giám hiệu nhà trường không những không hợp tác với gia đình tìm hiểu và làm rõ sự thật về vụ tai nạn mà ngược lại còn triển khai thực hiện một số việc như thể mong muốn bưng bít câu chuyện và bẻ cong sự thật nhằm trốn tránh trách nhiệm. Cụ thể:

Nhà trường có hành động giám sát việc tiếp xúc giữa gia đình và cô giáo chủ nhiệm lớp, khi gia đình tìm đến cô giáo chủ nhiệm để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn thì luôn có một vài giáo viên khác không phải là thành viên của Ban giám hiệu đi kèm.

Ngày 14/12, nhà trường có hành động phát phiếu khảo sát về vụ tai nạn xảy ra ngày 1/12 đến toàn thể các lớp trong trường. Tại sao, sự việc xảy ra khi chuông vào lớp và sẽ có ít học sinh chứng kiến vụ tai nạn mà nhà trường lại phát phiếu khảo sát cho học sinh toàn trường?

Tại sao ban giám hiệu không hỏi các bạn chạy cùng với con tôi lúc cháu gặp nạn? Sao không hỏi bác bảo vệ bế con tôi vào phòng y tế xem nguyên nhân tai nạn là gì? Những động thái nêu trên liệu có phải là hành động đối phó của nhà trường với gia đình không?” – phụ huynh Dũng đưa ra hàng loạt câu hỏi.

Về sự việc này, sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải thông tin ban đầu thì có rất nhiều phản hồi với nội dung yêu cầu nhà trường phải trả lời chính xác, trung thực về nguyên nhân vụ tai nạn.

Số ý kiến khác thì tỏ ra không tin tưởng với nhà trường và yêu cầu anh Dũng mời cơ quan công an vào điều tra làm rõ chân tướng sự việc và cho rằng nếu quả thật bản chất sự việc là do con anh Dũng tự ngã và gây ra gãy chân thì nhà trường được minh oan còn nếu đúng do xe chở hiệu trưởng Ngọc đâm gẫy xương đùi học sinh Kiên và sau đó tìm mọi cách để bưng bít, bẻ cong sự việc thì cần phải làm rõ trách nhiệm trước pháp luật hoặc là do một nguyên nhân nào đó khác nữa thì cũng phải được làm rõ để phòng ngừa tai nạn cho học sinh.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục phản ánh về sự việc này.

Minh Anh