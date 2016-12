Đau đớn lời kể của gia đình nạn nhân tử vong sau gây mê tại một bệnh viện tư

Chiều 25/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hai bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi được gây mê phẫu thuật tại Bệnh viện tư nhân Trí Đức (tại 219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào sáng cùng ngày.

Hai bệnh nhân này được gây mê phẫu thuật, trong đó một bệnh nhân là nữ, phẫu thuật tuyến giáp, đã có biểu hiện sốc phản vệ như: Khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, nhận thức lơ mơ… sau khi được tiêm thuốc gây mê.

Ngay lập tức, các bệnh nhân được xử trí cấp cứu tại chỗ và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, một bệnh nhân đã tử vong ngay khi được đưa đến cấp cứu, một ca khác cũng không qua khỏi sau đó.

Hiện tại, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trên.

Theo lời người nhà của nam bệnh nhân xấu số, sáng 25/12, bệnh nhân Hoàng V.C (34 tuổi, ở thôn Lạc Dương, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Trí Đức (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cắt amidan. Tuy nhiên sau khi được gây mê chỉ 5 phút, anh C có dấu hiệu ngừng tim, lập tức được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Hoàng V.Ch (66 tuổi) – bố đẻ nạn nhân Hoàng V.C cùng nhiều người nhà nạn nhân đang túc trực tại đây xác nhận thông tin kể trên.

Theo lời kể của ông Ch, anh C trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, có vợ và 4 người con, trong đó người con bé nhất vừa mới sinh được hơn 2 tháng. Hiện vợ chồng anh C ở trọ tại phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cả 2 vợ chồng cùng làm nghề tự do.

Chiều 24/12, anh C đến khám amidan tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, có chỉ định mổ để cắt amidan. Vì thế, sáng nay, vợ chồng anh đến Bệnh viện Trí Đức để thực hiện thủ thuật. Khoảng 10h anh được đưa vào mổ.

Nhưng chỉ sau khoảng 5-10 phút thì bác sĩ ra thông báo với chị Giang – vợ anh rằng anh C có dấu hiệu ngừng tim sau gây mê, cần phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên tại Bệnh viện Bạch Mai, anh C được xác định đã tử vong.

Ông Ch đau đớn kể lại: “Khoảng hơn 10h vợ chồng tôi đang ở nhà thì được con dâu gọi điện về thông báo. Vợ tôi ngất lịm, tôi được người nhà đưa thẳng ra Bệnh viện Bạch Mai, đến bệnh viện khoảng 12h30, vừa kịp được nhìn thấy mặt con trước khi thi thể cháu được chuyển vào nhà xác để công an làm khám nghiệm tử thi. Vợ nó cũng đã ngất lịm, được đưa về quê trước rồi”.

Cũng theo người nhà nạn nhân C, anh C là người vốn rất sợ dao kéo.

Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa khu vực phòng gây mê, phòng mổ của bệnh viện và làm việc với bệnh viện liên quan đến vụ việc này.

Được biết, Bệnh viện Trí Đức chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2007 và được giới thiệu là cơ sở y tế có một đội ngũ giáo sư, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, cùng các y tá có kinh nghiệm, lịch sự, tận tình và chu đáo.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm, khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận khoảng 50 - 60 trường hợp sốc phản vệ được chuyển đến từ các bệnh viện khác. Con số này tăng nhiều so với 5-10 năm trước. Chi phí thuốc cấp cứu sốc phản vệ không đắt nhưng quan trọng là thời gian cấp cứu kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cho biết, trước đây, một năm chỉ gặp một vài trường hợp sốc phản vệ nhưng hiện tại, tình trạng dị ứng, sốc phản vệ xảy ra nhiều hơn, diễn biến nguy hiểm hơn... do bệnh nhân sử dụng nhiều thiết bị y tế, sử dụng nhiều thuốc, chị em làm đẹp, nhu cầu cũng can thiệp nhiều hơn.

Chẳng hạn như việc sử dụng thuốc gây mê, nhiều khi bệnh nhân dị ứng với thuốc gây mê sẽ gây phản vệ, thậm chí nhân viên y tế chưa kịp can thiệp gì bệnh nhân đã tử vong. Ngoài những trường hợp sốc phản vệ do thuốc, còn có những trường hợp phản vệ do dị ứng thức ăn. Chẳng hạn như có người chỉ ăn một hạt lạc cũng bị sốc phản vệ và tử vong.

