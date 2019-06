Đặt cơm trưa online, cô gái bức xúc vì nhận về suất cơm vừa thiếu món, thịt mỡ lại có mùi ôi

Với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội, sẽ chẳng có gì khó để đặt hàng qua mạng, từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi sách cho đến cả đồ ăn, thức uống. Cùng với đó cũng không hiếm để nhìn thấy những bài đăng bóc mẽ, tố cáo của những vị khách kém may mắn khi vừa có sự trải nghiệm dịch vụ tệ hại đến từ một thương hiệu nào đó.

Đơn cử như mới đây, trong hội nhóm chuyên review hàng quán ẩm thực rất lớn trên mạng xã hội, có một cô nàng trong tâm trạng tức giận và thất vọng đã đăng đàn bóc mẽ cửa hàng kinh doanh cơm trưa văn phòng tại Hà Nội có tên P.A như sau:

"Góc bị lừa siêu cay!

Cơm tấm P.A - T.H.L lừa đảo khách hàng.

Mình đặt đồ ăn qua app đều đặn ít nhất 1 lần/ngày. Kinh nghiệm là đọc review và chuột bạch 1 vài lần rồi chọn ra quán hợp khẩu vị nhất làm chỗ thường xuyên đi lại. Nhờ vậy mà chả mấy khi dính phốt, thi thoảng giao hàng chậm hoặc đồ ăn nguội chút nhưng không sao, vui vẻ bỏ qua, tích 5 sao cho cả người bán lẫn người ship. Thế mà hôm nay dính cú lừa siêu cay. Thật là ở hiền mà không gặp lành.

Quán cơm tấm P.A mình hay đặt qua Now, đồ ăn ổn, đầy đặn so với mức giá. Nhưng không hiểu sao trên Grab không có, chỉ có cơ sở ở T.H.L. Nghĩ cùng hệ thống cơm tấm P.A thì chất lượng như nhau, nên mình không nghĩ nhiều mà cứ chọn món rồi nhấn nút đặt hàng.

Và bi kịch bắt đầu.

Suất cơm gà trị giá 77 nghìn đồng mà cô gái đã đặt online

Suất cơm mà cô gái nhận được khiến cô vừa thất vọng vừa ức chế.

Miếng thịt ba chỉ vừa cháy đen vừa đầy mỡ lại có mùi ôi

Đặt suất cơm tổng trị giá 77 nghìn bao gồm: 1 cơm ba chỉ bì chả trứng 54 nghìn, 1 chả trứng thêm là 8 nghìn, mình áp dụng mã giảm giá còn 47 nghìn.

30 phút đồng hồ trôi qua, thấy shipper vẫn ở chế độ đang lấy hàng. Nghĩ nay nắng nóng chắc quán đông, kiên nhẫn chờ 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy ship di chuyển, bụng rỗng réo gọi, sắp hết kiên nhẫn liền định nhắn tin báo hủy thì ship gọi xuống lấy đồ. May quá, được ăn rồi!

Nhưng đời không là mơ. Lúc kiểm tra đồ mình còn hỏi lại anh ship 2 lần vì tưởng anh ấy đưa nhầm.

Suất cơm trị giá 77 nghìn (cả ship) của mình chỉ chỏng chơ vài cọng rau, 1 miếng thịt ba chỉ dày mỡ cháy đen, 1 ít cơm, lại còn cơm thường không phải cơm tấm. Các bạn xem ảnh sẽ rõ.

Không bì, không trứng ốp, không chả trứng (hẳn 2 miếng chả trị giá 8 nghìn/miếng)

Quán giao thiếu 1 món thì thông cảm được, nhưng đến mức thiếu cả 4 món lận thì rõ ràng là cố ý rồi chứ chả phải nhầm nhọt gì. Bỏ ra 77 nghìn để nhận về suất cơm trị giá không tới 20 nghìn như thế này các bạn bảo có điên không?

Kể cả mã giảm giá mình có cũng là mã do mình tích đủ tem mới được tặng, chứ không phải mã giảm giá Grab tặng đại trà để nói rằng do giảm giá nên thế. Không thể có một lí do nào bào chữa cho suất cơm này. Rõ ràng đây là đang cố ý lừa đảo khách hàng.

Mình định không nhận hàng nhưng thấy tội anh ship, tiền thì thanh toán qua ví Airpay rồi, nếu có hoàn lại cũng rắc rối nên ngậm ngùi nhận suất cơm đó mang về. Nhưng đồ mang về thực sự không ăn được. Thịt toàn mỡ, mùi ôi. M cắn được 1 miếng xong phải bỏ đi hết.

Và cái kết…, phải đặt thêm nộm bò trị giá 33 nghìn về ăn cho đỡ đói lòng. Thật là 1 lần đặt đồ ăn đen đủi nhất từ trước tới nay. Sẽ khắc cốt ghi tâm quán cơm tấm P.A này, không bao giờ dám quên các bạn đã làm mình cảm thấy bất ngờ và bực bội đến mức nào".

Câu chuyện vừa được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, nhất là những thành viên sành ăn trong hội nhóm. Trong phần bình luận của bài viết này, bất ngờ là đã có rất đông người "tràn" vào cùng nhau tố cáo cũng như là chia sẻ trải nghiệm "gọi cơm trưa văn phòng một lần xong tởn tới già" đến từ những cửa hàng cơm bán online.

Tài khoản N.T.K.H bình luận: "Hôm mình cũng gọi cơm ở đây. Suất cơm y như này luôn và cạch luôn không bao giờ gọi ở đây nữa".

Bạn B.V.C đồng quan điểm: "Mình không nhớ chính xác có phải trùng hợp không, nhưng hôm trước mình gọi Nơ 1 hàng cơm tấm, xong hôm ý bị ngộ độc 1 tuần luôn, Now và chủ hàng đều đã xin lỗi''.

''Thịt lợn kho ở đây còn toàn kiểu dính 1 đống lông ở bì, kho không kĩ, miếng thái rõ to. Mình gọi 2 lần xong sợ luôn'', bạn Q.C bình luận.

Bạn H.N.T thì chia sẻ cảm nhận: ''Ôi, cơ sở ở T.Đ còn chán đời hơn cơ bạn ơi, 3 miếng thịt thăn trắng ởn ăn ngọt lợ, không có mỡ hành đâu, mấy quả đậu luộc, 3 lát dưa chuột, phí cả tiền cả mồm''.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng: ''Nhỡ đâu là do nhầm lẫn nhỉ? Trước mình ăn ở đây nhưng là cơm gà thì thấy ăn cũng được mà''.

''Số bạn đen thôi chứ bình thường mình đặt cơm P.A đều rất ok mà nhỉ?'', tài khoản H.A lên tiếng.

Sau một hồi tranh luận, bàn tán thì cuối cùng một chủ tài khoản có nickname D..H.L tự nhận là người quản lý các cơ sở cơm tấm lên tiếng: ''Bạn ơi mình là quản lý toàn bộ cơ sở của cơm tấm P.A! Trước hết mình gửi lời xin lỗi vì sự cố thiếu đồ của bạn, bên cơ sở T.H.L của mình thì trưa nào cũng quá tải rất khủng khiếp, cho nên sự cố thiếu đồ sẽ xảy ra. Mong bạn thông cảm và bỏ qua cho quán, mình xin gửi bạn voucher 1 tuần dùng bữa tại tất cả cơ sở của P.A. Cám ơn bạn đã tin dùng sản phẩm bên mình và chỉ cho bên mình sai sót để mình sửa chữa''.

Tuy nhiên, bình luận này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của các bạn trẻ, bởi nhiều bạn cho rằng: ''Thiếu đồ mà vẫn lấy giá như vậy, sự cố là thế nào ạ? Mình ghét nhất vào quán nào làm điêu bớt xén đồ của khách. còn thiếu thì ngưng nhận order đi tham làm gì giờ thì thâm. Mình đã từng gặp nhiều lần và với cái nhìn từ 1 người ngoài cuộc thì mình chẳng thể thông cảm được. Người ta mất tiền mua chứ không phai ăn xin mà phải nhận đồ không đúng như quảng cáo''.

''Mình thấy bạn nói là thiếu đồ vì khách quá đông? Ok, thế còn đồ toàn mỡ và có mùi ôi thì bạn giải thích thế nào nhỉ? Chưa kể quán ghi cơm tấm mà bán cơm thường nữa? Tốt nhất là bên bạn nên xem lại chất lượng dịch vụ đi'', tài khoản T.L bày tỏ quan điểm.

Hiện tại không biết vụ việc sẽ còn đi về đâu và liệu cửa hàng cơm tấm P.A sẽ xử lý đợt khủng hoảng này như thế nào. Thôi thì hy vọng cửa hàng sẽ có một bài học xương máu trong việc kinh doanh của mình.

Thời nào cũng vậy, kinh doanh ngành dịch vụ giống như làm dâu trăm họ và không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chắc chắn cũng sẽ có lúc xảy ra sự cố, ít nhiều ảnh hưởng đến thương hiệu và gây ra nhiều vấn đề đáng tiếc cho khách hàng. Nhưng nếu một khách phàn nàn thì có thể do sự cố ngoài tầm kiểm soát, còn nếu nhiều hơn 1 khách hàng phàn nàn thì tốt nhất chủ cửa hàng nên xem lại chất lượng sản phẩm cũng như thái độ phục vụ để còn làm ăn lâu dài.

Theo Helin