Đạp xe lên xã để xác nhận thông tin bé An tử vong, những người đầu tiên phát hiện bé bị bỏ rơi ở hố ga chưa hết bàng hoàng

Bà Đoàn Thị Bích (71 tuổi, ngụ thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) là người đầu tiên phát hiện bé Nguyễn Văn An bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng đỉnh điểm, trong tình trạng không một mảng vải che thân.

Cho đến khi bé được sơ cứu, nhập viện cấp cứu rồi điều trị, hơn 20 ngày qua, chưa ngày nào bà Bích ngừng theo dõi thông tin về bé An.

Vì không tin vào tai mình nên khi nhận được tin bé Nguyễn Văn An tử vong, bà Bích phải đạp xe lên UBND xã Thanh Mỹ để xác nhận lại thông tin.

Nhìn bé được điều trị từng ngày, bà Bích càng hy vọng, bé An sẽ được khỏe mạnh, được sống, được trưởng thành như đúng sức sống mãnh liệt mà em đã trải qua khi chống chọi với thời tiết, với vi khuẩn ở dưới hố ga.

Thế nhưng, nhận được tin bé An tử vong, bà Bích vẫn chưa thể tin vào tai mình.

Bà Bích cho biết: "Đang xem ảnh của bé thì tôi nhận được tin sét đánh. Chẳng thể tin được. Vì không tin vào tai mình nên tôi đã đội nắng đạp xe lên UBND xã Thanh Mỹ để xác nhận lại. Khi biết chính xác bé An qua đời, tôi xót lắm.

Là người phát hiện ra bé nằm dưới hố ga, nghe tiếng khóc yếu ớt rồi sau đó, bé khỏe hơn thì khóc cũng khỏe hơn, tôi dành tình cảm cho bé rất nhiều. Ngày nào tôi cũng mở mạng ra đọc tin tức và ngắm khuôn mặt tròn đầy của bé. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in mọi thứ của cậu bé. Lúc thấy bé ở dưới hố ga, dù người tím tái, không một mảnh vải che thân, dù bị dòi kiến bu khắp người nhưng anh mắt của An vẫn cố chớp chớp và hé mở như để cầu xin sự sống".

"Suốt hơn 20 ngày vừa rồi, chẳng ngày nào là tôi không cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với An. Thế mà, mọi nỗ lực của chúng tôi, của y bác sĩ, điều kỳ diệu đã không xảy đến với bé An. Tôi nuối tiếc cho bé, một sinh mệnh vừa chào đã đời đã rất bản lĩnh chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và sự nhẫn tâm của người mẹ để sống sót. Cuộc đời của bé thật ngắn ngủi, bi thương", bà Bích ngậm ngùi.

BS Lê Thị Thắm – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ - người trực tiếp đón và sơ cứu ban đầu cho bé An cũng chưa hết bàng hoàng.

Bà Bích cho biết: "Nhận được tin bé tử vong, tôi đạp xe lên xã để vừa là xác nhận, vừa muốn cùng đoàn lên làm thủ tục nhận thi thể bé nếu có thể. Thế nhưng, tôi đi xe đạp chậm quá, khi đến trụ sở ủy ban thì đoàn cán bộ đã đi rồi".

Nhận tin bé An tử vong, bác sĩ Lê Thị Thắm – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ - người trực tiếp đón và sơ cứu ban đầu cho bé An cũng chưa hết bàng hoàng. Mọi ký ức về bé An dường như vẫn nguyên vẹn.

Chị Thắm cho biết, khi nhận tin bé An tử vong tại bệnh viện, chính quyền xã Thanh Mỹ đã cử 1 đội đi đón cháu về địa phương, còn 1 đội khác thì làm nhiệm vụ chuẩn bị lo hậu sự cho bé.

Hình ảnh của bé Nguyễn Văn An những ngày cuối cùng được điều trị tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn. Ảnh: Bảo Loan.

"Về góc độ cá nhân và là người làm ngành y tế thì tôi biết, một bé sơ sinh mà kháng các loại thuốc thì cơ hội sống sót là rất thấp, nhưng tôi vẫn mong điều kỳ diệu sẽ xảy đến với em. Thương bé bao nhiêu thì trách người mẹ bất nhiều, giá như điều kỳ diệu không đến với em thì khi chút hơi thở cuối cùng, em có bố hoặc mẹ bên cạnh còn được an ủi phần nào" - chị Thắm ngậm ngùi.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 08/6, bé Nguyễn Văn An được người dân sinh sống trên địa bàn xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây) phát hiện nằm ở hố ga dưới nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Bé nằm dưới hố ga trong tình trạng không một mảnh vải che thân và có nhiều dòi, kiến bu quanh khu vực cuống rốn, mắt, mũi, tai. Ngay sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Thanh Mỹ, bé An đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và sau đó nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau hơn 20 ngày điều trị tại Khoa Sơ sinh, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, vào khoảng 13h30 phút ngày 29/6, bé Nguyễn Văn An đã chút hơi thở cuối cùng, do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết. Thi thể bé đã được giao cho lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) và UBND xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây) xử lý.

Bảo Loan