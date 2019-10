Đạp xe lạc qua cầu Thăng Long, bé trai mệt lả được công an giúp đỡ

Đồn Công an xã Kim Chung tối qua bàn giao bé trai đi lạc cho gia đình anh Nguyễn Thiện Hiền.

Trước đó, trên đường tuần tra, Trung úy Vũ Thế Tâm, Công an xã phát hiện cháu bé đi xe đạp dáng điệu mệt lả. Bằng linh cảm nghề nghiệp, Trung úy Tâm đã tiếp cận và đưa cháu về công an xã, cho cháu ăn uống để tìm hiểu thông tin.

Ban đầu cháu rất hoảng hốt vì đạp xe qua cầu Thăng Long mà không biết đường quay về nên chỉ nói được tên của mình, tên bố và tên khu phố...

Trung úy Vũ Thế Tâm chăm sóc bé trai đi lạc

Thông tin cháu bé đi lạc được đưa lên mạng xã hội kèm bức ảnh bé đang được chăm sóc ở đồn công an xã Kim Chung với nội dung: Công an xã Kim Chung đang trông giữ 1 cháu bé đi lạc, họ tên: Nguyễn Thiện Nam (SN 2/12/2008 ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm) có bố tên là Hiền. Do bố mẹ đi làm không có nhà và vừa mới biết đi xe đạp nên cháu đã lấy xe đi lạc xuống tận xã Kim Chung.

Kèm với dòng thông tin trên là số điện thoại của Trung uý Vũ Thế Tâm.

Sau vài giờ dòng thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, những người quen biết gia đình bé đã thông báo cho bố cháu là anh Nguyễn Thiện Hiền (SN 1973 ở khu phố 4, Phúc Lý, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến nhận lại con.

Bé Nam đã đi lạc cách nhà cả chục km.

Gặp lại con trai, anh Hiền vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn đến công an Thủ đô và gửi một phần vật chất cảm ơn Trung úy Tâm nhưng anh đã từ chối.

Theo P. Trần (VietNamNet)