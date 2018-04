Đào hầm chứa chất thải, hai cha con tử vong

Trưa 24/4, ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an xã An Phú, TP Pleiku, cho biết ở thôn 9, xã An Phú, vừa xảy ra một vụ ngạt khí độc khiến hai cha con tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Mười (49 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, con trai ông Mười).

Nơi sản xuất cá hấp của gia đình ông Mười. Ảnh: Triệu Thanh

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/4, UBND xã An Phú nhận được tin báo vụ hai cha con ông Mười tử vong nghi do ngạt khí độc. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, gia đình ông Mười làm nghề thu mua cá biển tươi rồi hấp mang bán. Gần đây, ông Mười phát hiện hầm rút chứa nước thải từ hấp cá đã đầy, nên 2 cha con ông Mười đào thêm một hầm rút bên cạnh hầm cũ.

Đến ngày 23/4, hầm rút mới được cha con ông Mười đào sâu khoảng 2,5 m, với đường kính khoảng 1,5 m. Khoảng 17h chiều 23/4, ông Mười cầm xà beng đứng ở hầm mới, đục lỗ thông qua hầm cũ để nước thải bên hầm cũ tràn qua, bất ngờ ông bị ngạt khí bất tỉnh.

Anh Sang ở gần đó cũng bị ngã xuống hầm. Vợ ông Mười thấy vậy nên chạy đến thì phát hiện 2 cha con nằm ngất bên dưới và hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân dùng dây kéo hai cha con ông Mười lên và phát hiện cả hai đã tử vong. Lúc này, mực nước thải ở trong hầm rút sâu khoảng 0,5 m.

Công an TP. Pleiku đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự việc xảy ra tại xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Google Maps

Theo Zing.vn