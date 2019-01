Danh tính lái xe xế hộp đâm hàng loạt phương tiện, 1 người tử vong

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính lái xe “điên” gây tai nạn liên hoàn trên đường Ngọc Khánh.

Danh tính lái xe phóng như bay tông hàng loạt phương tiện trên phố

Theo đó, vào khoảng 15h 30 ngày 19/1, anh Trần Việt Thắng (SN 1969, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS 29U-0115 đi đến trước số nhà 168 đường Ngọc Khánh đã xảy ra va chạm với 1 xe ô tô và 3 xe máy, 2 xe đạp và 1 người đi bộ.

Vụ tai nạn khiến cụ bà Nguyễn Thị Liên (SN 1938, trú tại Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá tử vong tại chỗ và Trần Hoàn Nam (SN 1990, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) bị thương phải đi viện cấp cứu.

Một loạt các phương tiện khác bị hư hỏng gồm xe đạp của ông Vũ Văn Tài (SN 1970, trú tại Nam Hải, huyện Nam Trực, Hà Nội); xe máy mang BKS 29S4- 6175 do anh Lê Văn Hương (SN 1997, trú tại Yên Thành, tỉnh Nghệ An); xe của ông Thomas, quốc tịch Úc, trú tại Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội); xe máy mang BKS 29G1-641.25 của Đinh Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú tại Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam); xe ô tô BKS 30E-976.84 của anh Đinh Thiện Anh (SN 1993, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển.

Hiện Công an quận Ba Đình đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Hoàng Duyên