Danh tính gây sốc của nam thanh niên 22 tuổi lái Lexus gây tai nạn khiến nữ công an tử vong

Chiều 19/8, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng khiến một nữ cán bộ công an phường thiệt mạng và một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên phố Tam Bạc làm chết một nữ công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, tài xế Phạm Quang Linh (22 tuổi, trú khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) - người điều khiển xe Lexus gây tai nạn liên hoàn âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn khá cao, ở mức 0,593mg/ lít khí thở.

Theo một nguồn tin trên báo Tuổi trẻ, Phạm Quang Linh là con trai thứ hai của một đại gia ngành thép, đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội. Ngay sau tai nạn, Linh được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Linh khai nhận trước đó đã đi ăn nhậu, uống bia rượu với bạn bè.

Chiếc xe biến dạng phần đầu sau tai nạn. Ảnh: VOV

Theo thông tin trên Báo Thanh niên, nạn nhân tử vong là cán bộ Công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Trên báo Công an nhân dân đăng tin, nạn nhân T. là nữ cán bộ công an phường còn khá trẻ, cấp bậc Thượng úy, đang nuôi 2 con nhỏ.



Như đã đưa tin, lúc 0h sáng 19/8, Linh điều khiển ô tô Lexus, chở bạn là Đ.Đ.H (22 tuổi, quận Hồng Bàng) chạy với tốc độ cao trên phố Tam Bạc, hướng Chợ Sắt về cầu Lạc Long. Đến trước cửa nhà 216 Tam Bạc, thanh niên 22 tuổi đã đâm phải chị T (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) vừa từ trong quán giải khát đi ra.



Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm tiếp vào 3 ô tô đậu phía trước cùng chiều. Hậu quả, chị T tử vong tại chỗ, H bị gãy chân; cả 4 ô tô hư hỏng nặng.

K.N (th)