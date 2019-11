Danh tính 46 đảng viên là phụ huynh của thí sinh được nâng điểm trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La vừa có Thông báo số 208-TB/UBKTTU về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La.



Sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã kịp thời nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin phục vụ cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Tiến Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bằng hình thức cảnh cáo.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La ngày 15/10. Hiện vụ án đã được trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, 46 đảng viên là cha, mẹ của thí sinh được nâng điểm trái quy định cũng bị kỷ luật. Trong đó, cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với 1 đảng viên vì lợi dụng vị trí công tác nhờ xem điểm cho con và một số người khác trước khi có thông báo điểm công khai; cảnh cáo 12 đảng viên nhờ xem điểm cho con trước khi có thông báo điểm công khai; khiển trách 32 đảng viên vì vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên về tự phê bình, trách nhiệm tuyên truyền và nêu gương theo quy định của Đảng; 1 đảng viên khác bị phê bình nghiêm khắc.

Trong số đảng viên vi phạm có nhiều người là cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ở các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La như: Ông Đỗ Kim Quang - Giám đốc VNPT Sơn La, mức cảnh cáo; ông Vì Quyền Chứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, mức khiển trách; bà Đinh Thị Thu Hiền - Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy Sơn La, mức khiển trách; ông Ngô Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, mức khiển trách; ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La, mức cảnh cáo; ông Lê Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, mức cảnh cáo; ông Đào Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, mức khiển trách; ông Phạm Hữu Sơn - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Trần Đức Thuận - Phó Chánh thanh tra tỉnh Sơn La, mức khiển trách.

Vụ giân lận thi cử ở Sơn La được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, còn rất nhiều đảng viên là lãnh đạo tại các phòng, ban ở các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị các huyện, thành phố như: Ông Dương Đức Toàn - Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Sơn La, mức khiển trách; ông Phạm Ngọc Sơn - Chánh thanh tra Sở GDĐT tỉnh Sơn La, mức cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Am - nguyên Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Nguyễn Minh Khoa - nguyên Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La, mức cảnh cáo; ông Nguyễn Xuân Tuy - Hiệu trưởng trường PTDTNT tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Lê Quốc Thành - Phó chánh thanh tra Sở GDĐT tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Hoàng Ngọc Hý - Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La, mức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La mức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; ông Phạm Xuân Thược - Phó giám đốc Ngân hàng NNPTNT huyện Phù Yên, mức khiển trách; bà Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, mức cảnh cáo; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La, mức khiển trách; ông Nguyễn Hồng Hà - Trưởng phòng Giáo dục huyện Phù Yên, mức cảnh cáo; ông Bùi Minh Hải - Chi ủy viên, Hạt phó Hạt kiểm Lâm huyện Mai Sơn, mức khiển trách…

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể, đảm bảo đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp không phải là đảng viên có vi phạm liên quan đến gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, Hòa Bình bị khai trừ, cách chức trong Đảng Cũng liên quan đến gian lận thi cử, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xem xét, quyết định khai trừ Đảng với Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Vũ Văn Sử; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình Bùi Trọng Đắc vì liên quan đến gian lận thi cử. "Vi phạm của đồng chí Vũ Văn Sử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm của đồng chí Bùi Trọng Đắc gây hậu quả rất nghiêm trọng và đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT, cá nhân các đồng chí, gây bức xúc dư luận xã hội, cần phải được thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định" – Ban Bí thư kết luận.

Nhật Tân