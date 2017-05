Đăng lên mạng xã hội tìm người nhà thiếu nữ tử vong vì đâm xe

Chiếc xe máy của em H’Binh tan nát, trơ khung

Sáng 17/5, Công an Tp. Pleiku (Gia Lai) cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tại nạn liên hoàn tại đường Trường Chinh. Đó là chị H’Binh (19 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku). Trước đó khoảng 19 giờ ngày 16.5, khi Vũ Ngọc Nam (36 tuổi, trú xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) điều khiển xe ôtô bán tải BKS 81C-12183 chở 5 người chạy đến số nhà 709 Trường Chinh thì va chạm mạnh với xe máy BKS 81T2.3541 của chị H’Binh khiến cả người và xe máy văng lên vỉa hè. Sau đó xe ô tô bán tải lao lên lề đường, tông tiếp vào xe ôtô BKS 81A - 02006 (do ông Dương Văn Minh, 48 tuổi ở phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku làm chủ) đang đậu trên vỉa hè.

Xe bán tải bị lật giữa đường, còn xe ô tô đậu trên vỉa hè bị biến dạng.

Vụ tai nạn khiến chị H’Binh tử vong tại chỗ, 5 người đi trên xe ô tô bán tải bị thương phải đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy của chị H’Binh bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt; xe ôtô bán tải lật ngửa và hư hỏng hoàn toàn, xe ôtô đậu trên vỉa hè cũng bẹp dúm phần đuôi.

Người dân gần đó cho biết, do lúc xảy ra tai nạn trời mưa rất to, khá lâu vẫn không có thân nhân đến nhận thi thể người bị nạn, do vậy nhiều người dân đã ghi lại hiện trường và đăng lên mạng xã hội để tìm người nhà nạn nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Lê Kiến (Dân Việt)