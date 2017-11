Đang đánh bạc thấy công an, nam thanh niên đuối nước trong tình huống hy hữu

Khu vực sông nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào hồi 23h ngày 25/11, tổ tuần tra Đồn Công an KCN Gián Khẩu (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Công an xã Gia Trấn tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã phát hiện tại chân cầu Gián Khẩu có 3 xe máy (BKS 17M2 – 3373, BKS 37L1 – 356.53, BKS 16N7 – 0475) không có người trông coi.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành truy tìm chủ sở hữu 3 xe máy trên thì phát hiện trên tàu thủy Trường Thành (tàu chở vật liệu xây dựng cầu Gián Khẩu, đang neo đậu gần nơi để 3 chiếc xe máy trên) có ánh đèn sáng nên đã xuống để hỏi về chủ sở hữu 3 chiếc xe máy thì có một số người trên tàu bỏ chạy sang xà lan bên cạnh.

Khi kiểm tra trên tàu, tổ công tác thấy còn một người tên là Tô Duy Sông (SN 1991, ở thành phố Hải Phòng) đang ở trong khoang, có 1 chiếu nhựa, 1 bộ tú lơ khơ và 450.000 đồng đang để dưới chiếu.

Thông tin ban đầu do Tô Duy Sông cung cấp cho thấy, trước khi tổ tuần tra xuống tàu, Sông đang đánh bài cùng với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, ở thành phố Hà Nội); Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988, ở tỉnh Vĩnh Phúc); Phan Đình Hoàng (SN 1993) và Nguyễn Sỹ Sơn (SN 1987) đều ở tỉnh Nghệ An.

Tất cả đều là công nhân Xí nghiệp Cầu 17 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng, đồng thời phối hợp với đại diện xí nghiệp cùng người dân xung quanh khu vực cầu Gián Khẩu tiến hành truy tìm 4 đối tượng trên.

Sau đó phát hiện Nguyễn Văn Tuân đang bơi trên sông, Tổ công tác đã phối hợp với bảo vệ đơn vị thi công cầu Gián Khẩu ném áo phao cứu hộ và đưa Tuân vào bờ.

Đến 0h ngày 26/11, đối tượng Nguyễn Sỹ Sơn đã đến Đồn Công an KCN Gián Khẩu đầu thú. Sau đó, đồn Công an KCN Gián Khẩu huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng nhân dân truy tìm 2 đối tượng còn lại.

Tuy nhiên, đến 15h30’ ngày 27/11/2017, lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tiến Mạnh bị tử vong do đuối nước tại khu vực gần chân cầu Gián Khẩu.

Công an huyện Gia Viễn đã trưng cầu pháp y tử thi đối với Nguyễn Tiến Mạnh nhưng gia đình có đơn từ chối pháp y nên đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định của pháp luật. Hiện lực lượng công an đang tích cực truy tìm đối tượng Phan Đình Hoàng.

Minh Anh