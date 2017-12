Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguoi Chi Linh

Xác nhận thông tin trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Khuyến – Cán bộ văn phòng UBND, HĐND phường Văn An cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên sau đó đã tử vong”.

Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, ông Đỗ Đức Thoan (SN 1956), trú tại khu dân cư Hữu Lộc đang điều khiển xe máy trên QL18 đi từ nhà người thân về theo hướng Sao Đỏ - Phả Lại. Khi đến đoạn đường thuộc khu dân cư Trại Thượng, chiếc xe máy ông Thoan điều khiển đã đâm vào phía đuôi xe tải BKS 29M - 8381 (chưa rõ danh tính tài xế).

Cú va chạm khiến xe máy nạn nhân bị hư hỏng nặng, phần đầu bị bung vỡ và nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, riêng ông Thoan ngã ra đường nằm bất tỉnh. Lúc này, người dân sinh sống cạnh đó đưa nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên vào khoảng 16h30, ông Thoan đã tử vong.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Ảnh: Nguoi Chi Linh

Nhận được tin báo, Công an phường Văn An có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và thông báo về Công an thị xã Chí Linh điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là đại úy quân đội đã nghỉ công tác và về địa phương sinh sống cùng gia đình. Trong thời gian này, ông Thoan tham gia cấp ủy chi bộ Đảng khu dân cư, cách đây khoảng 2 tháng, ông được chi bộ đảng khu dân cư Hữu Lộc bầu làm Bí thư.

Đức Tùy