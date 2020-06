Đám tang đẫm nước mắt của bé trai bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas

Chiều 30/6, chính quyền UBND thị xã Sơn Tây, UBND xã Thanh Mỹ đã tiến hành tổ chức tang lễ cho bé Nguyễn Văn An (bé trai bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas) vụ việc gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Bé An qua đời sau hơn 20 ngày giành giật sự sống tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Nguyên nhân tử vong được các bác sĩ kết luận do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu.

Theo ghi nhận của PV, hàng trăm người dân đã tìm tới để tiễn đưa cháu bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến cảnh tượng đau thương trên, rất nhiều người đã không kìm nổi những giọt nước mắt xót xa.

Tang lễ bé An thu hút hàng trăm người dân tới đưa tiễn. Ảnh:VQ

Tại lễ tang, nhiều sư chùa đã đến làm lễ cầu siêu cho cháu bé. Mọi công tác an táng đều được chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo, cẩn thận.

Đến 18h30 chiều cùng ngày, các thủ tục tang lễ đã hoàn tất. Di ảnh cháu bé được đưa về ngôi chùa tại xã Thanh Mỹ để thờ cúng. Điều đáng nói, người thân gia đình cháu bé không có mặt tại buổi tang lễ.

Chứng kiến cảnh tượng đau thương trên, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 29/6, thông tin tới PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội (BV Đa khoa Xanh Pôn) cho biết, mặc dù các bác sĩ tại Khoa Sơ sinh đã tích cực cứu chữa, điều trị nhưng vào hồi 13h30 chiều nay (29/6), bé Nguyễn Văn An đã ra đi.

Lực lượng chức năng tiến hành chôn cất cháu bé xấu số

Ông Hùng cho biết: "Những ngày gần đây, phổi bé An đã bị đông đặc, thay đổi thể tích. Do bị sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, bé An đã tử vong, mặc dù các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng các chuyên gia Anh Quốc hội chẩn, nỗ lực cứu chữa".

Bé Nguyễn Văn An đã tử vong sau cơn sốc sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền nhiễm trùng huyết. Ảnh: Bảo Loan

"Chúng tôi rất thương tiếc sự ra đi của bé An, bởi bên cạnh sự nỗ lực của bệnh viện là sự nỗ lực, niềm khao khát được sống của bé An bằng chính những cuộc "vượt cạn" nhiều ngày ở hố ga dưới nền nhiệt hơn 40 độ C và thậm chí là vi khuẩn xâm nhập", ông Hùng bàng hoàng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng hơn 15h ngày 08/6, bé Nguyễn Văn An may mắn được người dân sinh sống trên địa bàn xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây) phát hiện nằm ở hố ga dưới nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Bé nằm dưới hố ga trong tình trạng không một mảnh vải che thân và có nhiều dòi, kiến bu quanh khu vực cuống rốn, mắt, mũi, tai. Ngay sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Thanh Mỹ, bé An đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và sau đó nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Việc bé An may mắn được phát hiện dưới hố ga và còn sống sót khiến ít nhiều người dân bức xúc trước hành vi bỏ rơi con vừa lọt lòng của người mẹ.

An Nhiên