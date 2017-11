Đâm phải cụ bà đi bộ, lộ ra chiếc xe máy trộm trước đó 4 năm

Ngày 21/11, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã tiến hành trao trả chiếc xe máy Sirius cho ông Nguyễn Đức Hải (56 tuổi, trú khối 5, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò, Nghệ An) bị mất trộm từ 4 năm trước.

Ông Hải kể lại, trước đó vào tháng 6/2013, ông để chiếc xe máy mới mua trong sân nhà thì bị kẻ gian lẻn vào bẻ khoá lấy trộm. Ông Hải sau đó đã trình báo lực lượng chức năng để tìm kiếm nhưng không được.

Chiều 8/11, bà Dương Thị Khánh (trú xã Hưng Chính, TP. Vinh) đi bộ trên quốc lộ 46 thì bất ngờ bị chiếc xe máy mang BKS: 37M1 - 076.77 do một nam thanh niên điều khiển tông phải từ phía sau.

Lực lượng CSGT trả xe cho ông Hải sau 4 năm bị mất trộm.

Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên này để xe máy lại, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn.

Tiến hành làm rõ vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tạm giữ chiếc xe máy rồi truy tìm người điều khiển để xử lý. Tuy nhiên, khi tra cứu thì cơ quan chức năng mới biết chiếc xe này được ông Hải báo mất trộm 4 năm trước.

Nhận lại chiếc xe sau nhiều năm bị mất trộm, ông Hải vui mừng và gửi lời cảm ơn tới lực lượng CSGT Công an TP. Vinh.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)