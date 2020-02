Đẫm nước mắt nghĩa vợ chồng vụ chìm thuyền 3 người chết ở TT-Huế

Đến 16h15 chiều 15/2, lực lượng cứu hộ huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) đã tìm thấy thi thể nạn nhân Trần Đình Minh (SN 1990, thôn Phú Hòa, xã Hương Phú) cách hiện trường xảy ra vụ lật thuyền khoảng 200m.



Anh Minh là nạn nhân vụ lật thuyền chở 12 người trên sông La Ma.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân vụ chìm thuyền

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa vào bờ thi thể ông Lê Hói và vợ là bà Huỳnh Thị Lý (cùng 52 tuổi, trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú).

Anh N.T.T. (thôn Phú Mậu), người thoát chết trong vụ lật thuyền vẫn chưa hết hoảng loạn, kể: Khoảng 7h sáng 15/2, anh và nhiều người khác trong thôn vượt sông La Ma, đi vào rừng tràm bằng thuyền nhôm.

Đưa thi thể người bị nạn về mai táng

“Đến giữa sông thì bất ngờ gặp lốc xoáy, thuyền bị lật khiến cả 12 người rơi xuống sông. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi cùng anh Hói và những người khác bơi vào được vào đến bờ.

Khi gần đến bờ, anh Hói ngoảnh lại thì thấy vợ mình là chị Lý đang chới với giữa dòng nên quay lại để cứu vợ. Ai ngờ, gặp dòng nước sâu và đuối sức, cả 2 vợ chồng tử vong thương tâm”, anh T. nói.

"Gia đình ông Hói thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thường nhật gắn với làm nương rẫy, keo tràm.

Cả 2 vợ chồng ra đi đột ngột để lại 4 đứa con trong căn nhà nhỏ dột nát, trong đó, có 2 cháu còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học không biết từ đây nương tựa vào đâu”, hàng xóm nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Nhường cơ hội sống cho vợ

Có mặt ở hiện trường anh Trần Đình Dũng (thôn Phú Hòa, anh trai nạn nhân Minh) thất thần trước tai nạn xảy ra.

Trên chiếc thuyền định mệnh sáng nay, ngoài nhiều người dân trong thôn Phú Mậu, có anh Dũng cùng vợ chồng em trai.

Anh Trần Đình Dũng thất thần sau tai nạn

“Khi thuyền bị lật, tôi cố hết sức dùng 2 tay dìu 2 vợ chồng em trai vào bờ vì vợ Minh không biết bơi. Tuy nhiên, bơi được một đoạn thấy tôi đuối sức, Minh bảo tôi cố gắng cứu lấy vợ nó (chị Nguyễn Thị C.) còn chú ấy sẽ tự bơi.

Khi tôi đưa được em dâu vào bờ, quay nhìn trở lại thì em trai đã mất tích”, anh Dũng nghẹn ngào.

Người dân địa phương bàng hoàng khi thuyền chở 12 người bị lật khiến 3 người tử vong, mất tích

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng công an huyện Nam Đông cho biết: “Ngay khi nhận tin báo thuyền chở người dân bị chìm, công an huyện đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm cứu hộ và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ chìm thuyền dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông và lãnh đạo công an tỉnh TT-Huế”.

Đến hơn 16h chiều 15/2 thi thể cả 3 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn đã được tìm thấy và bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Theo Vietnamnet