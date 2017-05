Đâm đầu vào gốc cây xanh, nam thanh niên chết tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Nam tử vong

Khoảng 15h30, anh Huỳnh Thanh Nam (25 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy BKS: 52P8-1826 lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ thĩ xã Dĩ An về thị xã Thuận An với tốc độ khá nhanh, khi đến khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiêp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì mất kiểm soát tông vào gốc cây bên đường.

Cú tông mạnh khiến Nam đập đầu vào gốc cây nằm bất động chỗ. Riêng xe máy tiếp tục lao về trước hơn 10m mới dừng lại.

Sau vụ tai nạn, người dân đến kiểm tra phát hiện anh Nam đã tử vong nên báo sự việc cho công an.

Hơn 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, nạn nhân và phương tiện được đưa đi nơi khác.

Theo Phạm Phương (Dân Việt)