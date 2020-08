Đám cưới ở Đắk Lắk ngày dịch, hàng xóm khiêng bàn tiệc về nhà tự ăn

Ngày 1/8, ông Trịnh Xuân Bắc, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk thông tin với Zing trong sáng 30/7 đã cùng cán bộ, công an địa phương đến một đám cưới tại Khu phố 8, thị trấn Phước An khuyên gia đình nên giảm bớt bàn tiệc, khuyến khích khách chỉ gửi phong bì mừng.

Lãnh đạo địa phương đến khuyên người dân giảm bớt bàn tiệc và khuyến khích khách chỉ đến gửi thiệp.

Tuy nhiên, do quá cận giờ, nhiều khách mời từ xa đã đến. Rạp đã dựng, các bàn tiệc đã đưa đến, chỉ chờ đến giờ là tiến hành.

Cuối cùng, giải pháp được chọn là các bàn tiệc đãi khách từ xa diễn ra bình thường. Còn những hộ dân xung quanh đã giúp tự đưa bàn tiệc về nhà ăn uống để tránh tụ tập đông người.

Ông Bắc cho biết thêm bữa tiệc cưới bị ảnh hưởng ít nhiều song mọi người đều vui vẻ, đồng thuận để đảm bảo công tác phòng dịch của địa phương.

Sau khi Đắk Lắk xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản triển khai việc giãn cách xã hội, không tụ tập quá 20 người trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 30/7 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

17h ngày 29/7, UBND thị trấn nhận được văn bản, ngay sau đó, các cán bộ đi rà soát địa bàn thì nắm được thông tin sắp có 6 tiệc cưới tổ chức.

Những hộ dân xung quanh giúp gia đình cô dâu khiêng bàn tiệc về nhà.

“Chúng tôi đi đến nhà người dân vận động, ai cũng đồng tình. 5 tiệc cưới được hủy, vì chưa đến ngày. Còn tiệc cưới nhà cô dâu ở Khu phố 8 thì không thể, vì quá cận giờ”, ông Bắc nói.

"Rất may là bà con đều đồng lòng và mong muốn hỗ trợ chung tay chặn dịch. Thực tế nhiều ca nhiễm mới phát sinh sau khi đi đám cưới, tiếp xúc gần bệnh nhân qua ăn uống, trò chuyện".

Trước đó, do nhiều ca nhiễm liên tiếp được công bố khiến Hà (27 tuổi, Buôn Ma Thuột) quyết định hủy bỏ đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 1/8. Đây là lần thứ 2 trong năm chị hoãn ngày vui.

Hay vợ chồng Nguyên (Cần Thơ) quyết định hoãn đám cưới vào ngày 10/10 tới để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Bà Duyên (ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) cho hay gia đình vừa lần thứ 2 tiếp tục tạm hoãn đám cưới cho con trai để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Zing