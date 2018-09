Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại ngã tư Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo, Hà Nội trong ngày lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo ghi nhận tại khu vực phía bên ngoài Nhà Tang lễ quốc gia, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện theo đúng phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn khách quốc tế, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đến viếng.

Tại các tuyến phố chung quanh Nhà Tang lễ quốc gia như Tăng Bạt Hổ, Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Cao, Hàn Thuyên, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ..., các vành đai an ninh cũng được bố trí theo nhiều lớp, túc trực liên tục 24/24 giờ.

Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố, các hướng dẫn vào khu vực Nhà Tang lễ quốc gia được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai từ rất sớm, thực hiện công tác tổ chức phân làn, phân luồng hợp lý.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh vệ, Công an các quận huyện xây dựng phương án, tổ chức phân luồng từ xa đối với các phương tiện ra vào thành phố; thực hiện phương án điều hành, hướng dẫn xếp xe tại Nhà Tang lễ, các tuyến đường, các hướng ra vào khu vực trung tâm Nhà Tang lễ để hạn chế đến mức thấp nhất ùn ứ giao thông, đảm bảo sự đi lại của người dân Thủ đô.

"Đơn vị cũng đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng ôtô dẹp đường, báo đường, dẫn đoàn đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ Nhà Tang lễ Quốc gia về nhà riêng và đi Ninh Bình," Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm.

Theo TTXVN