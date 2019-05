Đại lễ Vesak 2019: Hơn 40.000 ngọn nến được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

Tối 13/5, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã diễn ra Đạị lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự buổi lễ.

Trong đêm thắp nến có sự chứng minh tham dự của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức, tăng ni, các nhân sỹ trí thức, học giả, nhà nghiên cứu của đại diện 112 quốc gia, vùng lãnh thổ và các hệ phái Phật giáo trên toàn thế giới… cùng hàng ngàn tình nguyện viên, phật tử tham dự.

Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng lung linh, nhiệm mầu một vùng trời Tam Chúc. Tất cả mọi người cùng nhất tâm hướng nguyện cho thế giới bình yên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xin bình an về muôn nơi, xứ xứ không còn đao binh, thiên tai chết chóc…

Phát biểu tại Đại lễ Hoa đăng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống phong phú của nhiều tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, là niềm tự hào của Phật tử và người dân Việt Nam về một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ.

Phó Thủ mong muốn Phật tử và người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh hoa của đạo Phật, làm giàu kho văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách luật pháp của nhà nước Việt Nam về tôn giáo và đóng góp vào xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp hòa bình, phát triển và bền vững, nêu cao thông điệp hòa bình yêu thương…

Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc là nét văn hóa tâm linh truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mục đích hướng đến cuộc sống ấm no, nhân dân an lạc, thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh. Trong đại lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an, mọi người cùng hướng về Tổ quốc để có trách nhiệm với quê hương, dân tộc, đất nước mình.

Đại lễ Vesak LHQ 2019 tổ chức tại Hà Nam là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai. Đây là lần có quy mô lớn nhất từ trước với sự tham gần 3.000 đại biểu chính thức, trong đó có hơn 1.600 đại biểu khách quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong hai ngày diễn ra Đại lễ, hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi cũng trở về tham dự đại lễ.

Đại lễ là cơ hội để giới thiệu đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam và đạo Phật Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đại lễ còn là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Lãnh đạo Trung ương tham gia đại lễ cầu nguyện

Những ngọn nến được thắp sáng cùng hướng nguyện cho thế giới bình yên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xin bình an về muôn nơi

Được biết, hơn 40.000 hoa đăng được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng

