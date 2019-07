Đại gia địa ốc bị tố sàm sỡ: Yêu cầu làm rõ việc “để lọt” khách say lên máy bay

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách V.A.C (sinh năm 1960, chủ một doanh nghiệp bất động sản).



Văn bản của Cục Hàng không nêu rõ, việc xử lý hành khách gây rối này đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối quy định tại Thông tư của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

"Hành khách V.A.C chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền", văn bản của Cục Hàng không nêu rõ, đồng thời khẳng định: "Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên, từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành".

Ông V.A.C (áo đen) bị lực lượng an ninh sân bay đưa khỏi chuyến bay sau hành vi sờ soạng khách nữ khác cùng khoang.

Trước đó, chiều 26/7, khi chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines đang nhận khách, hành khách Vũ Anh Cường có biểu hiện say xỉn và có hành vi sờ soạng một nữ hành khách ngồi cùng khoang thương gia. Thậm chí, trong biên bản vụ việc, tiếp viên trưởng chuyến bay khi tới can thiệp cũng bị nam hành khách sờ soạng.

Trong khi đó, ông V.A.C khẳng định mình không có ý định sàm sỡ mà chỉ "vấp chân" nên vô tình chạm vào người cô gái. Ông C cho hay đã xin lỗi và người chồng ngồi đó nhưng không làm gì. Ông C cũng thừa nhận thời điểm đó mình có sử dụng rượu.

Theo Cục Hàng không, hiện đã phát giấy mời mời các bên liên quan lên giải trình, làm rõ vụ việc. Trường hợp nếu đù căn cứ xử lý hình sự có thể chuyển sang cơ quan công an xử lý. Nếu chưa, Cục Hàng không có thể xem xét xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp cấm bay.

Theo Nghị định 162/2018, trường hợp trên nếu xử phạt hành chính, hành khách có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.

Còn theo Nghị định 92/2015 về an ninh hàng không, Cục Hàng không có thể bổ áp dụng hình phạt bổ sung là cấm vận chuyển hàng không từ 3-12 tháng với hành khách trên, do: Có hành vi gây rối; Có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay. Ngoài ra, sau khi hết thời hạn này hành khách đi trở lại bằng hàng không sẽ phải áp dụng biện pháp kiểm tra đặc biệt trong thời gian nhất định.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã gửi giấy mời ông V.A.C tới làm việc vào ngày 30/7 nhưng ông này không có mặt đúng hẹn

Ngoài ra, theo Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT, từ 1/6/2019, lực lượng an ninh sân bay sẽ phải kiểm tra, giám sát với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Khi phát hiện, những lực lượng này phải thực hiện biện pháp "Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích".

Cần có chế tài xử lý mạnh mẽ Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi của hành khách thương gia chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Pháp luật hiện hành chưa quy định cũng như xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi quấy rối tình dục. Do vậy, chỉ có thể xử lý hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 167/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh an toàn xã hội để xử phạt người đàn ông này với mức phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng. Trong trường hợp sự việc xảy ra trên máy bay, cơ quan chức năng có quyền căn cứ vào Khoản 5, Điều 24 của Nghị định 147/2013 để xác định hành vi của người này là gây mất trật tự trên tàu bay, có thể phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Nhưng trong trường hợp hành khách do vô ý "đụng chạm" thì có thể không bị xử phạt. Ngoài ra, luật sư Tiền cho rằng lỗ hổng của pháp luật về hành vi quấy rối tình dục chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng liên tục xảy ra những hành vi tương tự như thanh niên "thủ dâm" trên xe bus hay vụ việc nam thanh niên ôm hôn cô gái trong thang máy,… gây nhức nhối trong dư luận. Do đó, cần sớm luật hóa vấn đề này để để có chế tài xử lý mạnh mẽ, dứt điểm, sớm chấm dứt những hành vi tương tự.

