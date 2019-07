Vietnam Airlines đã làm tốt trách nhiệm?

Vụ việc nam hành khách say xỉn vẫn được lên máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines khiến dư luận thắc mắc là bởi trước đó, thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1/6/2019 quy định rõ tại điều 58, trường hợp khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở.

Xét theo quy định trên, lẽ ra nếu được thực hiện nghiêm túc, lực lượng kiểm soát dưới mặt đất sẽ phát hiện ngay khi hành khách làm thủ tục check - in cho đến kiểm soát an ninh, ra cửa lên máy bay và lúc đã lên máy bay. Bởi các bộ phận nếu phát hiện khách có biểu hiện mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu bia thì đều có thể thông báo đến người có thẩm quyền ra quyết định từ chối phục vụ.

Có một thực tế, không chỉ nam hành khách này có biểu hiện say xỉn khi đã lên máy bay mà thực tế hàng ngày không ít hành khách say rượu bia vẫn thản nhiên được lên máy bay. Trong khi đó, thông tư của Bộ GTVT đã quy định an ninh hàng không không có quyền kiểm tra nồng độ cồn với khách dẫn đến việc hành khách say vẫn có thể bay. Trường hợp hành khách có hành vi mất kiểm soát, gây rối trên chuyến bay thì người có thẩm quyền khi đó mới quyết định từ chối phục vụ.