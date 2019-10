Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ đến Việt Nam

Bà Michelle Obama trong đoạn video thông báo sẽ đến Việt Nam vào tháng 12 - Ảnh: Today Show

Nhân dịp Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10), cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama xuất hiện trong đoạn video quay trước trên chương trình truyền hình Today Show (phát trên Đài NBC).

Michelle Obama nói về lý do tại sao giáo dục cho trẻ em gái rất quan trọng và hé lộ thông tin về chuyến đi sắp tới đến Việt Nam cùng Jenna Bush Hager - con gái cựu Tổng thống Bush, người dẫn chương trình của Đài NBC.

Jenna Bush Hager - người dẫn chương trình Đài NBC

"Hơn 98 triệu trẻ em gái vị thành niên không được đi học. Thực tế rất rõ ràng rằng khi trẻ em gái được trao những cơ hội mà họ xứng đáng được hưởng, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Đó là lý do tôi làm việc với các nhà lãnh đạo ở các tổ chức trên khắp thế giới để cải thiện cuộc sống của trẻ em gái mỗi ngày", bà Michelle Obama phát biểu.

"Hôm nay tôi rất vui khi được thông báo rằng vào tháng 12 tôi sẽ đến Việt Nam cùng bạn là Jenna Bush Hager và vài vị khách đặc biệt khác", bà Michelle tuyên bố.

Những vị khách đặc biệt được nhắc tới gồm chủ nhân tượng vàng Oscar Julia Roberts, ngôi sao phim To All the Boys I Loved Before Lana Condor (cô từng sống ở trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vờ chồng người Mỹ nhận nuôi), và nữ diễn viên Việt Nam Ngô Thanh Vân .

Cả nhóm sẽ đi cùng nhau để gặp gỡ các trẻ em gái, bàn chuyện về giáo dục và chia sẻ câu chuyện lên Đài NBC và YouTube.

"Tôi hi vọng tất cả các bạn hãy hỗ trợ trẻ em gái nhiều hơn. Không cần phải bay tới Việt Nam. Hãy tổ chức một buổi bán bánh hay giúp con bạn tổ chức một dự án trong lớp học, hay đưa các em đến văn phòng làm việc. Tất cả những gì các bạn làm sẽ tạo ra sự khác biệt vì tương lai thế giới cũng là tương lai con trẻ", bà Michelle Obama chia sẻ.

