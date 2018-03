Cứu 8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 10h ngày 10/3, tàu cá NA 90909 TS do Trần Quang Thái (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng gặp nạn trên biển cách vị trí đảo Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 90 hải lý về phía đông.

Lúc này, trên tàu có 8 thuyền viên. Sau nhiều giờ các thuyền viên trên tàu cố gắng khắc phục nhưng không được. Mặt khác, tàu cá bị nạn có sóng cấp 5-6, biển động và trên tàu lương thực, nước ngọt dự trữ cạn kiệt, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR 411 lai dắt tàu cá gặp nạn về cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn tàu các biện pháp khắc phục, ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn trợ giúp. Sau đó, Trung tâm đã điều động tàu SAR 411 đi cứu nạn.

Sau 12 giờ tìm kiếm, đến 10h ngày 13/3, tàu cứu nạn SAR 411 đã tiếp cận được tàu cá NA 90909 TS bị nạn. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành hỗ trợ chống chìm, chăm sóc y tế các thuyền viên. Đến 2h30 ngày 14/3, lực lượng cứu nạn đã đưa 8 thuyền viên và tàu NA 90909 TS về cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

V. Đồng