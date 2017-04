Cuối tuần, dân miền Bắc đi ngủ sẽ được "đắp chăn"

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, sáng nay (21/04), không khí lạnh đã tiến sát đến các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta.

Từ trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời tiết sẽ mát mẻ 2 ngày cuối tuần ở Hà Nội. Hình minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1. Từ đêm nay các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-22oC, vùng núi 16-190C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22oC.

Từ đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Ngày hôm qua (20/04), nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Hòa Bình 38.7 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.6 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 38.5 độ.

Ngày hôm nay (21/04), ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Từ ngày mai (22/04), nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng dịu dần.

Trong khi đó, tại Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng trong suốt nửa tháng qua. Hôm nay nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM vẫn ở mức 35-36 độ C, trời không giọt mưa khiến nắng nóng càng thêm ngột ngạt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 39oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, phía Bắc 35 - 38 độ, phía bắc 35-38oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độoC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

K.N