Cuộc sống đảo lộn của bà chủ cafe võng sau khi 28 phượt thủ 'đăng đàn' chê đắt: Dì Hai phải tháo biển hiệu, sợ đốt nhà nên cả đêm không ngủ

Mỗi phượt thủ chỉ bỏ ra gần 15k để nghỉ ngơi, vệ sinh, uống nước, sao họ vẫn chê đắt?

Những ngày gần đây, câu chuyện ồn ào về một nhóm phượt thủ 28 người đi trên 16 xe máy qua đêm ở quán cafe võng hết tổng cộng 400k rồi "đăng đàn" chê đắt đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Dựa vào những gì các thành viên trong đoàn phượt 28 người thuật lại trên Facebook và thành viên admin tên D. của Club Underbone đính chính thì có thể hiểu câu chuyện như sau: 28 phượt thủ ghé quán cafe võng của một bà chủ 70 tuổi (dì Hai) ở Cà Mau để nghỉ ngơi. Dù có 28 người nhưng họ chỉ gọi 15 chai nước uống cùng nhau. Phượt thủ tên D. cũng khẳng định các thành viên nhóm có vệ sinh, rửa mặt nhưng không tắm rửa. Do quán của dì Hai nhỏ, chỉ có 14 - 15 chiếc võng nên 2 người leo hẳn lên một chiếc võng nằm từ 3h30 đến tầm 5, 6h sáng. Họ được sử dụng wifi, cắm sạc điện thoại.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Facebook.

Đến sáng, sau khi đã nghỉ ngơi lại sức và vệ sinh sạch sẽ, đoàn phượt gọi tính tiền để tiếp tục hành trình. Dì Hai tính tổng cộng 400.000 đồng bao gồm tiền nước và tiền võng. Mâu thuẫn bắt đầu nổ ra khi các thành viên cho rằng "quán cafe võng thì chỉ tính tiền nước (15 chai thôi) chứ sao lại tính tiền võng?". Dì Hai giải thích, quán cafe võng nào ở Cà Mau cũng tính tiền võng cả. Lúc này các phượt thủ bắt đầu bức xúc và lớn tiếng, một thành viên còn chửi thề ngay tại quán - điều này đã được D. xác nhận khi livestream.

Sau khi hậm hực trả tiền cho bà chủ, một vài thành viên đã chụp ảnh và cho biết sẽ tố cáo vì bị "chặt chém" đến 400.000 đồng (mỗi người sẽ trả gần 15.000 đồng). Sau đó, các phượt thủ đăng đàn lên FB và nói: "Anh em đi Cà Mau nhớ né quán này, quán cafe uống nước mà tính tiền võng", "Bán vậy là lừa khách, cho thuê võng sao không nói trước, thuê võng phải cho khách biết". Thậm chí một nữ phượt thủ còn mạnh miệng: "Cự cãi um sùm nhưng phải trả 400k, coi như cúng cô hồn, đưa tiền rồi up lên FB cho khỏi bán luôn, cho bả dẹp luôn". Và họ "đăng đàn" thật, khiến dì Hai lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Những bình luận "kỳ quặc" của các phuợt thủ trong vụ việc ồn ào này.

Khi bị cộng đồng mạng chỉ trích ngược lại, một vài phượt thủ đưa ra được những cái lý mà theo họ là không sai: "Những người không có nhu cầu uống nước và nằm võng thì cũng bắt họ trả tiền sao?" - FB Anh S. nêu quan điểm, theo anh thì, chỉ những ai uống 15 ly nước và có nằm võng thì mới phải trả tiền, thậm chí có người còn bảo nằm võng thì cũng không phải trả tiền.

Điều này rõ ràng về lý, chủ quán sẽ rất khó tranh cãi bởi quán của dì Hai không sang trọng như những quán cafe thành phố có in hẳn dòng chữ trên menu "phụ thu nếu khách không dùng nước", dì sẽ bị đuối lý chỉ bởi vì không nói rõ với các bạn phượt là dì sẽ tính tiền võng do nghĩ rằng các bạn đã biết điều đó. Có thể với đoàn phượt, họ nghĩ khi vào quán chỉ cần 15 người uống nước là đủ, 13 người còn lại được đặc quyền sử dụng tất cả tiện nghi trong quán như dùng ổ điện cắm sạc, dùng toilet để đi vệ sinh, dùng điện, quạt, wifi mà không phải trả gì thêm do đã có 15 người đại diện gọi nước rồi mà!

Các bạn có những cơ sở như thế để vin vào và bắt bớ bà chủ, về lý, có thể không sai, nhưng về tình, thì thật sự... kỳ quặc! Đã thế, sau ồn ào với những bài đăng tố cáo của nhóm phượt này, cuộc sống của dì Hai lại càng khó khăn gấp bội.

Bà chủ 70 tuổi tháo biển hiệu, không dám ngủ vì sợ bị đốt quán

Hiện tại, cuộc sống của dì Hai tại quán cà phê võng đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chàng thanh niên tên Thành Đạt đã có những chia sẻ của bản thân về hoàn cảnh của dì khi có dịp ghé ngang quán cà phê võng ở Cà Mau.

"Mình vừa từ Cà Mau về tới Sóc Trăng và cần mấy bạn giúp. Tình hình là vầy các bạn ạ. Dì Hai (dì Hai Hoà Bình - chủ quán) có 2 người con, con lớn bị chồng bỏ rơi nên đang nuôi 3 người, con thứ 2 thần kinh không ổn định.

Vậy mà 2 phượt thủ trong nhóm 28 người đăng như vậy làm mất uy tín của dì. Lúc nãy mình ngồi ở đó thấy người ta đi ngang nhìn với ánh mắt bực tức. Mình buồn lắm, trong khi dì bị oan. Ít người ghé quán của dì.

Quán cà phê võng của dì Hai vắng vẻ hơn sau khi bị thành viên nhóm phượt tố bán đắt

Dì ở ngoài rất hiền, bà con ở gần ai cũng thương. Mấy tài xế cũng hay ghé quán dì uống và nghỉ ngơi. Lúc nãy mình về, dì không tính tiền nước nhưng mình không chịu. Mình có gửi dì chút ít coi như là quà nhưng dì không chịu nhận. Năn nỉ mãi, dì mới chịu nhận.

Mấy bữa nay dì sợ nó đốt nhà, chạy ra không kịp nên không ngủ được, qua nay ngủ được có 1 tiếng. 2 đứa cháu dì đi học thì bị bạn bè trêu chọc này nọ, về nó khóc quá trời.

28 bạn phượt thủ làm dì như vậy, xuống xem dì đi mà rớt nước mắt".

Thành Đạt và bạn đã tranh thủ ghé quán ủng hộ dì Hai và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của gia đình dì.

Chia sẻ với chúng tôi, Thành Đạt cho biết, "Hôm qua bọn mình có ghé qua quán dì thì thấy quán vắng lắm, chẳng có khách ghé. Sau sự việc ồn ào với nhóm phượt, dì không có đóng cửa nhưng đã hạ biển hiệu bởi sợ mọi người nói ra nói vào nhiều gây ảnh hưởng đến 2 đứa cháu dì. Dù cháu dì còn nhỏ chẳng liên quan gì nhưng đi học cũng cứ bị bạn bè trêu trọc".

Bên cạnh đó, Đạt cũng cho biết thêm do sợ bị đốt quán như lời đe dọa trên mạng nên bà chủ quán ăn không ngon, ngủ không yên. "Dì lo sợ quán bị đốt, sợ chạy ra không kịp nên dì chẳng dám ngủ. Người dân ở Cà Mau đi ngang nhìn vào quán rất nhiều".

Quan của dì Hai đã tháo biển hiệu vì sợ mọi người nói này kia.

Dù đã được mình oan, nhưng theo Đạt thì cuộc sống của gia đình dì Hai cũng bị đảo lộn nhiều. "Cũng may được bà con hàng xóm xung quanh hiểu và thông cảm, cũng qua động viên dì khá nhiều", Thành Đạt cho hay.

Bên cạnh đó, theo cá nhân Thành Đạt thì, "Mình cũng không biết nói sao nhưng thật sự 400k đối với 28 người rất là rẻ. Mình chỉ muốn các bạn đó suy nghĩ trước khi làm và nói. Các bạn ấy làm như vậy là mất đi uy tín của dì Hai. Cá nhân mình cũng mong chính 28 bạn đó sẽ xuống xin lỗi dì 2 và gắn lại bản hiệu cho quán". Bên cạnh đó, Thành Đạt không quên kêu gọi mọi người nếu có đến Cà Mau thì nhớ ghé quán ủng hộ dì Hai.

"Dì nghèo thì nghèo, nhưng không tính toán gì hết!" Cũng trong cuộc gặp với Thành Đạt, dì Hai tâm sự quán nước của dì trước đây chỉ tính tiền nước uống thôi, nhưng do quán gần bến xe, có nhiều người hay ghé nghỉ lại qua đêm đến sáng để chờ xe nên dì mới thu thêm tiền võng. Những quán nước xung quanh ai cũng thu như vậy. Dì Hai cũng tâm sự, một người đại diện cho 28 phượt thủ ghé quán dì hôm trước đã gọi điện để xin lỗi dì, hứa sẽ cùng nhau xuống giúp dì treo tấm biển quán mà dì vì sợ hãi đã hạ xuống mới đây. Phượt thủ đại diện này cũng cho biết sẽ có cả nam thanh niên lớn tiếng với dì Hai xuống để xin lỗi. "Cái biển hôm bữa tháo xuống rồi, nhưng có 1 anh trong đoàn hôm nọ xuống ảnh gọi điện nói để tụi nhỏ xuống rồi treo lên. Rồi cái anh mà nọ hăm he đó, thì ảnh bảo để ảnh xuống xin lỗi rồi ủng hộ dì Hai 500 ngàn" - dì Hai nói. Dì Hai cho biết đại diện đoàn phượt đã liên hệ với dì. Dì Hai kể thêm, dù cho dì có nghèo thật nhưng tiền bạc dì không bao giờ tính toán, có những người vào quán của dì không có tiền dì vẫn để họ nằm nghỉ mà không thu thêm đồng nào. "Nhiều đứa vô đây nằm nói con không có tiền, dì còn cho không nó được nữa. Nghèo là nghèo nhưng không có tính toán gì hết" - dì Hai chia sẻ.

Theo Helino