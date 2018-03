Cục CSGT nói gì về việc giấy phép lái xe quốc tế vô giá trị ở Việt Nam?

GPLX quốc tế in 4 thứ tiếng cơ bản là Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và tiếng của nước cấp GPLX đó. Ảnh: TL

Phải có cả GPLX quốc tế và GPLX quốc gia khi điều khiển phương tiện

“Bằng lái xe quốc tế của anh vô giá trị tại Việt Nam chúng tôi… Tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm” - đây là câu trả lời của một CSGT tại TPHCM trở thành chủ đề “nóng” được đưa ra thảo luận trong những ngày qua. Ngày 23/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Tạ Thị Hồng Minh - Phó phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (Cục CSGT đường bộ, đường sắt, Bộ Công an) cho biết, quy định về GPLX quốc tế được đề cập trong Thông tư 29 của Bộ GTVT.

Theo Thông tư này, việc cấp và sử dụng GLPX quốc tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2015. GPLX quốc tế có hiệu lực tại 85 nước thành viên của Công ước Vienna, trong đó có Việt Nam. Thời hạn của GPLX theo quy định chung của Công ước từ 1-3 năm. Trên GLPX in 4 thứ tiếng cơ bản là Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và tiếng của nước cấp GPLX đó.

Về việc Cục CSGT có tổ chức chuyên đề tuyên truyền cho CSGT toàn quốc biết rõ hơn về quy định GPLX quốc tế hay không, bà Minh cho biết không cần thiết phải mở đợt tuyên truyền. Trong vụ việc ở TPHCM vừa qua, bà Minh cho rằng có thể do cách hiểu chưa chuẩn hoặc do phát ngôn chưa phù hợp. Việc lái xe mới chỉ có GPLX quốc tế thì phải cần thêm GPLX quốc gia.

Đồng quan điểm với nhận định của bà Minh, ông Nguyễn Thắng Quân - Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) cho rằng, GPLX quốc tế chỉ hợp lệ khi người điều khiển phương tiện phải đồng thời có cả GPLX do quốc gia sinh sống cấp.

Đối chiếu với trường hợp ở TP HCM, ông Quân cho biết, chủ phương tiện người Đức phải có GPLX quốc tế và GPLX nội địa Đức cấp thì mới hợp lệ khi giải quyết vi phạm giao thông. Tương tự, công dân Việt Nam khi ra nước ngoài và sử dụng GPLX quốc tế tại nước bạn cũng phải mang theo GPLX nội địa của Việt Nam cấp. Hiện có những người điều khiển phương tiện cũng sử dụng một số loại GPLX của các Hiệp hội giao thông quốc tế cấp, nhưng GPLX đó không có giá trị tại Việt Nam.

Thủ tục cấp GPLX quốc tế được thực hiện như thế nào?

Theo Sở GTVT TP Hà Nội, về trình tự thực hiện cấp GPLX quốc tế được thực hiện như sau: Lái xe tới trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở GTVT TP Hà Nội (số 16, Cao Bá Quát, quận Ba Đình) hoàn thiện đơn đề nghị cấp GPLX quốc tế theo mẫu.

Điều kiện để được cấp GPLX quốc tế là lái xe phải xuất trình được bản chính GPLX quốc gia do Việt Nam cấp, xuất trình hộ chiếu, thẻ thường trú đối với người nước ngoài còn giá trị để kiểm tra đối chiếu. Bộ phận một cửa sẽ kiểm tra.

Nếu mọi hồ sơ hợp lệ, lái xe sẽ được cấp GPLX quốc tế phù hợp với hạng xe được lái; hoặc sẽ bị ra quyết định thu hồi GPLX và không được cấp GPLX quốc tế trong hạn 3 năm nếu phát hiện lái xe có hành vi gian dối để được cấp GPLX quốc tế, hồ sơ có tẩy xóa, hồ sơ sai lệch thông tin. Lệ phí cấp lại GPLX quốc tế là 135.000 đồng/lần. Thời hạn giải quyết liên quan đến cấp, đổi GPLX quốc tế là không quá 5 ngày làm việc.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, GPLX quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập hoặc định cư ở nước ngoài. Trước đây, khi chưa có loại GPLX này, người ra nước ngoài sinh sống, công tác, học tập bắt buộc phải đổi sang GPLX của nước sở tại mới được phép lái xe. Khi có GPLX quốc tế, họ sẽ không phải đổi nữa mà có thể sử dụng để điều khiển phương tiện tại tất cả các nước có tham gia Công ước Vienna.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, GPLX quốc tế được in bằng giấy, theo dạng sổ (có khổ A6, 148mm x 105mm) nên cần phải có máy in đặc chủng. Để bảo đảm tính bảo mật, tránh bị làm giả, tẩy xóa, GPLX quốc tế sẽ được phủ một lớp bảo an lên toàn bộ phần thông tin chính gồm: Ảnh, thông tin các hạng GPLX, chữ ký...

Các thông tin về các hạng GPLX sẽ được thể hiện tương ứng với các hạng GPLX của Việt Nam. Việc đầu tư hệ thống cấp GPLX này chủ yếu tập trung tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Khi nhu cầu ngày càng tăng và sau này địa phương nào có nhu cầu sẽ tiếp tục mở rộng để phục vụ nhu cầu của người dân.