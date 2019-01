Cụ ông bán vé số chết thảm dưới bánh ô tô chở đá lạnh

Vào khoảng 6h sáng nay, trên tuyến đường nông thôn vào khu dân cư mới thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người bán vé số tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là ông Lê Văn Quyên (SN 1947, ở thôn Lương Bình, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước).

Hiện trường vụ tai nạn

Qua hình ảnh được camera an ninh khu vực ghi lại, ông Quyên đi bán vé số dạo tại quán cà phê Nâu, khi băng qua 2/3 đường đến quán cà phê Trúc My thì dừng lại châm lửa hút thuốc. Đúng lúc đó, ô tô BKS 77C-094.26 chở đá lạnh, do tài xế Ngô Văn Tú (SN 1989, ngụ phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định) điều khiển lùi với tốc độ nhanh cuốn ông Quyên vào gầm xe kéo lê 3-4m dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phước thụ lý. Được biết, ông Quyên có 7 người con, gia cảnh hiện rất khó khăn.

Theo Vietnamnet