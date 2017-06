Cử nhân đại học treo cổ tự tử, viết thư nói không mổ tử thi

Hôm nay, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bàn giao thi thể anh Văn Sinh (28 tuổi, quê Nghệ An) cho gia đình đưa về quê mai táng.

Nam thanh niên này được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ một người bạn ở khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An.

Khu trọ nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: V.D

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h hôm qua, anh Sinh tới phòng trọ của bạn mượn chìa khóa và ở lại.

Tới 22h cùng ngày, khi người bạn về thì phát hiện cửa phòng khóa trái, gọi không có ai trả lời.

Người này đã hô hoán hàng xóm phá cửa thì phát hiện nam thanh niên 28 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ, cạnh đó có bức thư được cho do nạn nhân để lại.

Bức thư có nội dung xin lỗi gia đình và yêu cầu không khám nghiệm tử thi.

Theo người bạn của nạn nhân, anh Sinh là cử nhân Đại học, ra trường nhiều năm nhưng không xin được việc đúng ngành mình học nên có xin vào một số công ty làm.

Thời gian gần đây, nạn nhân thường than phiền với bạn bè về công việc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

