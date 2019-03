Cụ bà bán vé số đi từ Vĩnh Long lên cầu Cần Thơ tự vẫn

Khoảng 8 giờ ngày 29/3, một cụ bà đi bộ từ hướng Vĩnh Long lên cầu Cần Thơ, bỏ lại nón lá, đôi dép cùng một số vật dụng rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hậu tự vẫn. Vụ việc khiến nhiều người dân lưu thông qua cầu hốt hoảng nên báo công an. Hay tin vụ việc, Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã cho phương tiện đến cứu nạn nhân và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vật dụng của nạn nhân bỏ lại hiện trường

Theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân đang nguy kịch và được bác sĩ cứu chữa. Một cán bộ Công an phường Hưng Phú cho hay qua các vật dụng để lại tại hiện trường, cụ bà hành nghề bán vé số.

Cách đây vài ngày, một thanh niên cũng nhảy cầu Cần Thơ tự tử nhưng may mắn được lực lượng CSGT đường thủy cứu vớt kịp thời.

Theo Lê Khánh (Nld.com.vn)