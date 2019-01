CSGT Hà Nội phát hiện tài xế container dương tính với ma túy trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đêm ngày 21/1, tổ công tác Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp với Trung tâm Giám định ma túy Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã ra quân kiểm tra ma túy đối với các tài xế lái xe đường dài là xe tải, xe container, xe khách trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Phó Trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin: Tổ công tác chọn vị trí lối ra của trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vào Trung tâm Thủ đô Hà Nội tại Km 188+300 qua địa bàn huyện Thanh Trì do Đội tuần kiểm giao thông đường bộ Cao tốc số 7, Phòng 8, Cục CSGT phụ trách.

Tổ công tác thực hiện kiểm tra ma túy đối với các tài xế lái xe tải, xe container, xe khách đường dài tối ngày 21/1.

Trong 2h kiểm tra, tổ công tác đã dừng hàng chục phương tiện xe khách, xe container để kiểm tra và phát hiện 1 tài xế xe đầu kéo container có dương tính với ma túy.

Cụ thể, lúc 22h tổ công tác đã dừng xe container 60C-204.61 kéo theo rơ móoc 60R-013.46 thuộc Công ty TNHH Thiên Tuấn Lộc, do tài xế Trần Văn Thọ (SN 1974, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển. Sau khi xuất trình giấy tờ, tổ công tác yêu cầu tài xế Thọ kiểm tra nồng độ cồn nhưng tài xế Thọ không có nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, cảnh sát yêu cầu test kiểm tra ma túy, kết quả tài xế Thọ dương tính với ma tuý.

Ngay sau khi phát hiện tài xế Thọ dương tính với ma túy, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật đã chỉ đạo lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời niêm phong kết quả thử ma túy đối với tài xế Thọ. Khai thác tại chỗ, tài xế Thọ cho biết xe chở hoa quả Thanh Long từ tỉnh Long An lên Lào Cai, khi đến khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bị kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm giám định ma tuý, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) thông tin: có 2 loại test, một là loại test qui thử miễn dịch, mục đích thử để phát hiện chất ma tuý cũng như sản phẩm chuyển hoá của chất ma túy trong mẫu nước tiểu… Khi dương tính như vậy, phát hiện các mẫu mà tài xế cầm theo xem chất đó có phải chất ma túy hay không.

Trước đó, vào chiều 2/1, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, trú tại Long An) điều khiển xe container từ Long An - TPHCM, khi di chuyển đến ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An) đã tông vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Chiếc đầu kéo đã cuốn nhiều xe máy vào gầm, kéo đi khoảng 150m mới dừng lại. Tai nạn làm 4 người tử vong, gần 20 người bị thương, 21 xe máy biến dạng. Sau đó, tài xế Hiếu đã đến trình diện cơ quan điều tra. Xét nghiệm lần đầu, tài xế Hiếu có kết quả dương tính với ma túy trong nước tiểu, trong máu có cồn.

Trong 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gần đây, 2 tài xế lái xe đều có kết quả thử dương tính với ma túy.

Vào đầu giờ chiều ngày 21/1, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi), quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS 29C - 71953 lưu thông trên QL5 (cũ) theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đi đến vị trí trên bất ngờ đâm vào đoàn người gồm cán bộ MTTQ xã Kim Lương đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang Liệt sỹ của xã về. Vụ tai nạn khiến 8 người chết, 7 người bị thương.

Gây tai nạn xong, Tâm rời khỏi hiện trường và đến tối cùng ngày đến cơ quan công an trình diện. Đồng thời, Công an TP. Hải Dương tiến hành xét nghiệm nhanh và xác định tài xế Tâm dương tính với ma tuý.

