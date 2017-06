Container cuốn cụ ông vào gầm chạy 300m mới biết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h45 sáng nay tại ngã tư Lê Lai - Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Theo đó, xe container BKS 15C-208.27 kéo theo rơ - mooc 15R-111.26 do Nguyễn Huy Biển (38 tuổi, ở thôn Đông Am, Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển đã đâm vào ông Ngô Công Đoàn (84 tuổi, ở 73 Lê Lai, Ngô Quyền). Hậu quả, ông Đoàn tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, xe container chạy theo hướng từ đường Lê Lai ra đường Lê Thánh Tông, đã cuốn ông Đoàn cùng xe đạp vào gầm.

Do không biết đã xảy ra tai nạn, lái xe vẫn điều khiển xe chạy thêm 300m mới biết do được người dân hô hào. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe Biển đã tới trụ sở Công an phường Máy Chai để trình báo sự việc.

Vụ việc đang được điều tra vào làm rõ.

Theo Phạm Công (VietNamNet)