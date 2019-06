Công ty Phương Trang có vô can trong vụ nhân viên sàm sỡ khách đi xe?

“Sau nhiều lần yêu cầu, đến chiều nay, phía Công ty Phương Trang mới cung cấp hết thông tin về nhân viên Võ Quang Lực (người bị tố có hành vi sàm sỡ - PV) để tôi hoàn thành thủ tục đơn gửi lên cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của anh ta", chị Hằng thông tin.

Đủ cơ sở để tố cáo

Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, qua thông tin từ báo chí thì đây là một vụ xâm hại danh dự nhân phẩm đối với nữ công dân.

Sự việc do nhân viên của Công ty Phương Trang gây ra, do đó nạn nhân cần gửi đơn yêu cầu cơ quan công an vào cuộc. Nếu bị hại có đơn yêu cầu thì công an sẽ vào cuộc điều tra, căn cứ vào mức độ để xử hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.

Chị Hằng cho biết đã yêu cầu Công ty Phương Trang cung cấp thông tin của nam nhân viên sàm sỡ mình để gửi đơn yêu cầu công an vào cuộc. Ảnh: NVCC.

Còn về trách nhiệm dân sự, luật sư cho rằng người gây ra việc này phải xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần do danh dự nhân phẩm bị xâm hại theo quy định của bộ Luật Dân sự.

Trong vụ việc, Công ty Phương Trang là đơn vị chủ quản của nam nhân viên nên không thể vô can. Việc công ty này sa thải nhân viên tên Lực chỉ là quan hệ hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người lao động.

"Việc sa thải chưa được gọi là khắc phục hậu quả của nhân viên công ty này gây ra cho nữ hành khách. Công ty Phương Trang là đơn vị chủ quản của đối tượng thực hiện hành vi xâm hại nhân phẩm nên có trách nhiệm, nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại, xin lỗi người bị hại trong vụ việc này", luật sư Hà phân tích.

Xe có gắn camera giám sát

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Phương Trang ở Khánh Hòa thừa nhận đây là sự việc đáng tiếc và công ty đang cố gắng để giải quyết.

“Sau khi nhận phản ánh của chị Hằng, công ty đã xác minh và xác nhận sự việc đúng như nữ hành khách phản ánh. Ngay lập tức công ty đã có quyết định sa thải người nhân viên này. Tuy nhiên sau 3 ngày, người này vẫn chưa đến công ty, điện thoại cũng không bắt máy nên chưa thể hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng”, đại diện nhà xe nói.

Chiếc vé chị Hằng mua của hãng Phương Trang ngày 5/6. Ảnh: NVCC.

Cũng theo phía Công ty Phương Trang, chiếc xe chị Hằng đi hôm 5/6 có gắn camera giám sát. "Do thời điểm xảy ra sự việc vào đêm khuya, hệ thống đèn trên xe tắt hết nên rất khó nhìn rõ sự việc bằng camera. Tuy nhiên, qua các bước xác minh thì đến nay sự việc đúng như chị Hằng trình báo”, người đại diện nói.

Trước đó, chia sẻ với PV, chị Hằng cho biết đã mua vé xe Phương Trang chạy tuyến thị xã Ninh Hòa đi Sài Gòn ngày 5/6. “Tôi lên xe lúc 21h, một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Đến khoảng 2h sáng, tôi giật mình khi thấy có ai đó nằm sát bên. Lúc mở mắt thấy tên phụ xe nằm sát mình và đang có hành động đồi bại. Tôi sợ hãi, sốc và run vì lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh này”, chị Hằng kể.

Mặc dù chị Hằng đã phản ứng bằng cách thức dậy, nhìn chằm chằm vào nam nhân viên nhưng sau vài lời xin lỗi thì một tiếng sau, người này tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với chị thêm 2 lần nữa.

“Đến lần thứ 3, tôi không còn chịu đựng mà hét lên yêu cầu tài xế bật đèn xe để tố cáo hành vi đồi bại của anh ta. Đến lúc này, tôi mới được giải thoát”, chị Hằng nói và cho biết cho khi chị tố cáo sự việc, trên xe không ai đến trợ giúp hay hỏi han gì. Sau đó ít phút, mọi người tiếp tục ngủ như không có chuyện gì.

Tên nữ nhân vật đã được thay đổi.

