Công an trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà cựu Viện phó VKS

Chiều 6/4, tại nhà cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), hai công nhân đang dọn dẹp chất bẩn, sơn mới lại cổng sắt phía trước.

Dòng chữ bị ai đó xịt bằng sơn đen lên cổng sắt đã được sơn lấp, nhiều chất bẩn như; bao rác, mắm ruốc, dầu nhớt được dọn dẹp sạch sẽ.

Một công nhân cho hay, mắm ruốc hôi thối, nhiều rác bị ai đó ném vào tận trong nhà phải dọn thời gian lâu. Cổng sắt bị xịt sơn đen nên phải phun lại sơn trắng toàn bộ cổng chứ không tẩy được. “Sau khi sơn phủ màu xong, rồi phun một lớp bóng nữa”, thợ sơn này nói.

Theo ghi nhận của Zing.vn, mấy ngày nay do biết được ông Linh là người sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở Sài Gòn, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra nhà riêng của ông, nhiều bạn trẻ tìm đến để check-in nên chiều (6/4) biển số nhà này cũng đã được tháo ra.

Cổng sắt nhà ông Nguyễn Hữu Linh ở (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được sơn mới lại. Ảnh: Tiến Đạt.

Hàng xóm gần nhà vị cựu Viện phó VKSND này cho biết, đa số người đến chụp ảnh trước cổng nhà là học sinh, các bạn trẻ, càng về đêm càng đông. “một số xe du lịch cũng chở khách đi qua xem”, hàng xóm này nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, một số bạn trẻ kêu gọi lên án hành vi của ông Linh. Tuy nhiên sự việc đã bị đẩy đi xa hơn khi ai đó ném chất bẩn, viết bậy lên cổng nhà, khiến người thân ông Linh bị khủng bố tinh thần.

Trước sự việc trên lãnh đạo Công an quận Hải Châu đã gọi điện yêu cầu Công an phường Thạch Thang đến xác minh sự việc. Lãnh đạo Công an quận Hải Châu khẳng định hành vi xịt sơn, tạt chất bẩn lên cổng ngôi nhà trên là sai.

Một người dân cạnh nhà ông Linh cho Zing.vn biết, sáng 6/4, công an đã đến nhà ông xin trích xuất camera để tìm người gây ra sự việc trên. Nhà ông Linh và hàng xóm có khá nhiều camera an ninh.

Cổng ngôi nhà ông Linh thường xuyên xuất hiện bị ai đó xịt sơn, bôi bẩn. Ảnh: Đ.N.

Luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) khẳng định hành vi của ông Linh với cháu bé trong thang máy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nếu có tội, cơ quan chức năng sẽ xử lý người dâm ô cháu bé theo luật định.

Dù thế nào thì những người thân của ông ta không liên quan đến vụ việc xảy ra ở Sài Gòn. Do đó, hành vi xịt sơn, tạt chất bẩn vào cổng ngôi nhà trên là vi phạm pháp luật.

Ông nói thêm nếu cơ quan xác định được ai tạt sơn thì người này sẽ xử phạt hành chính theo Nghị định 167.

"Ngoài ra, nếu tài sản bị cố ý hủy hoại, làm hư hỏng trên 2 triệu đồng thì còn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015", luật sư Lê Cao nói.

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)