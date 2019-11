Bên hành lang Quốc hội, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã thông tin với báo chí xung quanh việc xử lý đối với Đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).



Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Công an TP Hà Nội đang thực hiện quy trình kỷ luật đối với Đại úy Hiền, hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp bậc từ Đại úy xuống Trung úy đồng thời cho viết đơn xin ra khỏi ngành.

Hình ảnh Đại úy Lê Thị Hiền từng làm "náo loạn" sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an quận Đống Đa cũng đã đề xuất hình thức kỷ luật và được chấp thuận với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Đây là mức cao nhất trong kỷ luật Đảng.

Trong cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10/2019, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết: "Căn cứ hành vi sai phạm theo quy định của Bộ Công an, dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy. Hiện nay, đã điều động bà Hiền đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân".

Trước đó, vào ngày 11/8/2019, Đại úy Lê Thị Hiền là hành khách di chuyển chuyến bay VN248 SGN-HAN. Đại úy Hiền đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, to tiếng, có lời lẽ thô tục, xúc phạm, lăng mạ nhân viên làm thủ tục hàng không; hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Ngay sau đó, cơ quan Công an quận Đống Đa nơi Đại úy Hiền công tác đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày để xác minh, kiểm tra, làm rõ vụ việc.

