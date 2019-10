Công an tỉnh Bến Tre có tân Giám đốc

Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở tỉnh Bến Tre.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy và ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Hùng Minh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Theo quyết định của Bộ Công an, Đại tá Võ Hùng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Đại tá Võ Hùng Minh năm nay 53 tuổi, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Phan Văn Mãi mong rằng Đại tá Võ Hùng Minh sẽ lãnh đạo tốt đơn vị, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện về mọi mặt và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Nhật Huy (Tiền Phong)