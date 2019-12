Đây là thông tin mới nhất liên quan đến vụ em Nguyễn Thu H (gần 18 tuổi, tên đã đổi) tố cáo bị 1 nhân viên tại TT Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (đóng tại địa bàn X.An Sơn, TX.Thuận An) có hành vi xâm hại tình dục và hiếp dâm trong khoảng 2 năm khi em ở trung tâm này.



Trước đó, H có gửi đơn tố cáo vị xâm hại, hiếp dâm lên Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM). Đại diện Công an TX.Thuận An cho biết đơn vị này đã đề nghị TT Hỗ trợ xã hội TP.HCM (nơi H.đang lưu trú) và Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM phối hợp để đưa thiếu nữ này đi giám định, củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ tố nhân viên TT Bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm

Theo nội dung tố cáo của H, năm 2017 em được đưa vào TT bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2019, bị 1 nhân viên tại trung tâm này xâm hại, hiếp dâm nhiều lần. Ngoài ra, em cũng thường xuyên bị người này bạo hành khi chống cự phản kháng.

Người đàn ông được nhắc đến trong đơn tố cáo là ông Nguyễn T.D (46 tuổi, tên đã đổi, ngụ Bình Dương). Ông D làm nhân viên bảo vệ tại Trung tâm từ năm 2014 tới nay.

Hiện cơ quan chức năng đã làm việc với ông D. Ngoài ra, ông D đã làm bản tường trình sự việc với Trung tâm. Được biết, ông D phủ nhận toàn bộ nội dung em H tố cáo. Ngoài ra, ông D còn cho biết coi thiếu nữ trên như con cháu trong nhà.

Cũng liên quan vụ việc, sau khi báo chí phản ánh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Hiện H vẫn đang ở TT Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Trong khi đó, ông D được TT Bảo trợ xã hội Bình Dương cho tạm nghỉ việc để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Lê Nguyễn