Công an thông tin vụ nam thanh niên bị người dân bắt quỳ gối vì nghi hiếp dâm bà mẹ 3 con

Liên quan đến vụ nam thợ xây bị tố lẻn vào nhà định hiếp dâm người phụ nữ 3 con, rồi bị bắt quỳ gối ở Hà Nội, đại diện Công an phường La Khê (quận Hà Đông – Hà Nội) cho hay, đơn vị đã làm việc với cả hai bên và xác định không có vụ hiếp dâm xảy ra.

Theo đó, sự việc xuất phát từ người phụ nữ, do có bực tức chuyện chồng thường xuyên đi đánh bài cộng với sự thiếu hiểu biết pháp luật nên gây ra câu chuyện như vậy.

“Cơ quan chức năng đã cho tiến hành giám định pháp y kết luận, người phụ nữ không bị hãm hiếp. Chính bản thân cô ta cũng thừa nhận không có chuyện đó”, đại diện Công an phường La Khê nói.

Cán bộ này cho biết thêm, người phụ nữ hành nghề bán cá, còn nam thanh niên làm nghề thợ xây, đang thi công một công trình ngay sát ngôi nhà người phụ nữ. Hàng ngày, hai bên thỉnh thoảng cũng hay trêu ghẹo nhau.

Hình ảnh nam thanh niên bị người dân bắt quỳ gối trước cửa nhà người phụ nữ 3 con.

Hiện Công an phường La Khê đã chuyển hồ sơ vụ việc bàn giao cho đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hà Đông thụ lý giải quyết.

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 27/10, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh nam thanh niên bị bắt quỳ gối tại phố Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo người đăng tải bức ảnh, nam thanh niên làm nghề thợ xây tại một công trình trên đường Ngô Thì Nhậm đã lẻn vào ngôi nhà cấp 4 ngay bên cạnh, có ý định thực hiện hành vi hiếp dâm một phụ nữ đã có 3 đứa con nhưng bị người trong nhà phát hiện, liền hô hoán mọi người xung quanh cứu giúp.

Nam thanh niên sau đó bị khống chế, bắt quỳ gối trước sân rồi giao cho cảnh sát. Ban đầu thanh niên nói do say rượu đi nhầm nhà, vào hẳn giường của người phụ nữ đang ngủ cùng các con. Nhưng lời khai sau đó của hai bên lại có sự thay đổi nên công an đã tiến hành xác minh làm rõ.

