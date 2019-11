Công an Hải Phòng lý giải nguyên nhân tạm giữ hai SV ĐH Hàng Hải, phủ nhận chuyện đánh người.

Theo thông tin từ CATP, khoảng 18 giờ ngày 25/11, Công an phường Kênh Dương nhận được tin trình báo của Vũ Ngọc Thái (sinh năm 2001) ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, là sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam về việc sáng cùng ngày (25/11), trong tiết học lớp Giáo dục quốc phòng tại trường, Thái phát hiện Trần Xuân Cường (là bạn cùng trường) có hành vi trộm cắp 200.000 đồng của Đinh Hải Nam - sinh viên cùng khóa. Sau đó, Thái thông báo việc này cho Nam biết khiến cho Cường và Thái xảy ra mâu thuẫn.



Trường ĐH Hàng Hải nơi các sinh viên đang theo học

Đến chiều, tại cửa phòng 305 nhà C, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Cường đã gây sự đánh nhau với Thái. Tiếp đó, Cường rủ thêm bạn cùng trường là Vũ Ngọc Tân Vương (sinh năm 2001), sinh viên Khoa máy tàu biển đến gây sự, đánh nhau với Thái và bạn của Thái tên là Tô Đức Thắng, ở phường Trại Cau, quận Lê Chân. Vì lo sợ tiếp tục xảy ra xô xát nên Thái đến Công an phường trình báo, đề nghị có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Tiếp nhận tin trình báo của Vũ Ngọc Thái, sáng 26/11, công an phường Kênh Dương đã lập hồ sơ giải quyết và triệu tập Vũ Ngọc Tân Vương lên trụ sở để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, Vương thừa nhận mình cùng với Cường đánh Vũ Ngọc Thái.

Trụ sở công an Phường Kênh Dương nơi tạm giữ 2 sinh viên Vương và Cường.

Cũng theo thông tin của CATP Hải Phòng, tại một diễn biến khác, chiều 26/11, vẫn tại khu C Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Cường lại có hành vi gây sự đánh Vũ Hữu Luân, SN 2001, học cùng lớp với lý do Luân đã can ngăn việc Cường đánh Thái hôm trước. Vài tiếng sau, Công an phường Kênh Dương phát hiện Trần Xuân Cường đang ở quán Internet số 34 Ngô Kim Tài nên đã triệu tập về trụ sở Công an phường.

Tại đây, Cường đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản, đe dọa và đánh nhau xâm hại sức khỏe người khác với lý do: Cường sợ Thái sẽ báo sự việc vi phạm của Cường lên Ban giám hiệu, dẫn đến việc Cường sẽ bị xử lý theo quy định của trường. Lý giải về tình trạng sức khỏe của Vương, lãnh đạo Công an phường Kênh Dương cho biết: trong quá trình xô xát, Cường, Vương, Thái bị xây xước nhẹ ngoài da nhưng do bản thân Vương chưa có quan điểm rõ ràng nên CAP đã đưa Vương, Cường đi khám thương tích tại Viện Y học Biển Việt Nam vào sáng ngày 27/11. Khi vào viện, biểu hiện bên ngoài của Vương hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên trong thời gian chờ kết quả, Vương bất ngờ bị nôn ọe, kêu đau đầu và gia đình Vương yêu cầu cho Vương nhập viện.

SV Vũ Ngọc Tân Vương tại Viện Y học biển

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Công an phường Kênh Dương đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Xuân Cường về hành vi trộm cắp tài sản và giải quyết cho Cường về gia đình.

Để đảm bảo tính khách quan, hiện Công an phường Kênh Dương đã chuyển hồ sơ về Công an quận Lê Chân thụ lý giải quyết. Cũng tại thông báo này, phía công an thành phố Hải Phòng cho hay, SV Trần Xuân Cường xác nhận trong thời gian tạm giữ hành chính tại CAP Kênh Dương không bị đánh đập hay ép buộc gì.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, qua 1 đêm bị tạm giữ tại Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng), cả 2 sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là Vũ Ngọc Tân Vương và Trần Xuân Cường đều được đưa đến bệnh viện khám thương tích.

Vụ việc trên đã gây nhiều hoài nghi trong dư luận và phản ứng từ gia đình 2 sinh viên. Để làm sáng tỏ vụ việc trên, bà Phạm Thị Thanh, mẹ của Vương đã làm đơn đề nghị Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ việc.

